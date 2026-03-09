Tips: Slechte wifi in huis? Zo los je dat op

Laden webpagina’s of apps op je smartphone traag? Dan ligt dat mogelijk aan slechte wifi in huis. We helpen je om dit signaal te verbeteren.

Wifi verbeteren in huis: zo doe je dat

Thuis werkt steeds meer op wifi. Niet alleen gebruik je draadloos internet op je smartphone, maar ook de apparaten van je smart home, televisie, spelcomputer, desktopcomputer en meer. Het is dan belangrijk dat de wifi gewoon goed werkt. Is dat niet het geval? Dan moet je in actie komen. Met deze tips heb je hopelijk weer snel vlekkeloze wifi.

1. Echt belangrijk: start je modem opnieuw op

Het is niet voor niet dat de klantenservice altijd eerst vraagt om je modem opnieuw op te starten. Vaak lost dit al een hoop problemen op. Haal hiervoor de stekker uit de modem en wacht dertig seconden voordat je de stekker weer er in doet. Zo weet je zeker dat elk onderdeel opnieuw wordt opgestart. Vergeet ook niet te controleren of je modem een firmware-update heeft.

2. Voeg wifipunten toe

Muren in moderne huizen zijn gemaakt om geluid en kou buiten te houden, maar zijn daardoor niet best in het doorlaten van wifisignalen. Daarom is het vaak nodig om extra wifipunten toe te voegen. Vaak leveren providers eigen wifipunten die precies passen bij hun modem. Deze wifi-punten zijn aan te raden, want bij problemen zal je provider je verder helpen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om wifipunten van derde partijen te kiezen als een beetje handig bent.

Je hoeft niet bang te zijn dat je op elk wifipunt apart moet inloggen. Je creëert namelijk een meshnetwerk, waarbij de verschillende punten zorgen voor één stabiel netwerk. Je apparaat kiest dan zelf welk punt die moet pakken voor de beste verbinding.

3. Koop een betere modem

Wifi-technologie wordt nog altijd verder ontwikkeld. Zo kunnen nieuwere versies van wifi bijvoorbeeld beter omgaan met een grotere aantal apparaten. Helaas bieden lang niet alle providers standaard een modem aan die deze nieuwe technologie ondersteunt.

Toch hoef jij je daar niet door tegen te houden. Je kunt prima zelf een mooie modem aanschaffen. Je moet dan de modem van je provider in “Bridge-modus” zetten. Je internet wordt dan doorgegeven aan de nieuwe modem met onder andere betere wifi-mogelijkheden.

4. Duik in de instellingen

Je kunt veel bereiken door even goed in de instellingen van je modem te duiken. Zo kan een ander kanaal al een groot verschil betekenen. Wifi kan over verschillende kanalen worden verzonden, maar het ene kanaal werkt beter dan de ander in verschillende situaties. Dat komt door storingen van modems van de buren of door de apparaten die je in huis hebt staan. Probeer eens verschillende kanalen uit en kijk welke het meest stabiel is.

Ook kan het helpen om je apparaten te verdelen tussen de 5GHz-band en de 2.4Ghz-band, door twee losse versies van je wifi te maken. Als je veel apparaten hebt zitten ze elkaar namelijk enorme in de weg. Onder 5GHz zet je apparaten die snelheid nodig hebben, zoals je computer, televisie, spelcomputer en smartphone. Apparaten zoals die van je smart home kunnen beter met 2.4Ghz worden verbonden, met als voordeel dat 2.4GHz beter bereik heeft.

Meer wifi-tips

