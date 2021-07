Wisselen tussen 5G en 4G op je smartphone: zo doe je dat

Je kent het wel; de batterij van je 5G-smartphone is bijna leeg, maar je wil alsnog even internetten. In die gevallen is het verstandig om tussen 5G en 4G te schakelen. Lagere internetsnelheden verbruiken namelijk iets minder energie.

Zo wissel je tussen 5G en 4G op je Android-smartphone

Veel smartphonegebruikers geven aan dat hun batterij sneller leegloopt wanneer ze gebruik maken van het 5G-netwerk. Gelukkig kun je handmatig schakelen tussen 5G en 4G. die manier kan je een beetje energie besparen – zonder dat je al te veel mist. 5G is in Nederland op het moment van schrijven immers nog lang niet in alle gevallen (veel) sneller dan 4G.

Verschillende smartphonefabrikanten hebben hun instellingen-menu’s nét iets anders ingedeeld. De kans is groot dat de manier om van mobiel netwerk te wisselen op jouw smartphone lijkt op een van de onderstaande stappenplannen.

Schakelen tussen mobiele netwerken op een Samsung-smartphone:

Open de instellingen-app; Scroll naar beneden en zoek het kopje ‘Verbindingen’; Druk onder ‘Verbindingen’ op ‘Mobiele netwerken’; Tik op ‘Netwerkmodus’; Selecteer jouw voorkeursnetwerktype.

Zo kun je er zelf voor kiezen of je aan de slag wil met enkel 2G, 3G, 4G of zelfs 5G. Je toestel kiest altijd nog automatisch met welk type netwerk het verbind. Heb je dus een toestel dat hiermee overweg kan, ben je in een juist dekkingsgebied en is dit ook onderdeel van je abonnement, dan kan het voorkomen dat je terugvalt op een ander netwerktype.

Het juiste voorkeursnetwertype instellen op andere Android-telefoons doe je zo:

Open de instellingen-app; Scroll naar beneden en zoek het kopje ‘Wifi en netwerk’; Druk onder ‘Wifi en netwerk’ op ‘SIM en netwerk’; Tik op ‘Voorkeursnetwerktype’; Stel in met welk type netwerk je verbinding wil maken.

5G leeft in 2021 nog niet op aan de verwachtingen

Veel moderne smartphones hebben 5G-ondersteuning. Dat is mooi, want 5G zorgt in de toekomst voor onder andere sneller mobiel internet en een stabielere verbinding. De downloadsnelheid van 5G is bijvoorbeeld tot 100 keer sneller dan die van zijn voorganger. Je downloadt een compleet seizoen van je favoriete serie dan in een paar minuten.

Ook komt er meer ruimte op het mobiele netwerk. Het 4G-spectrum begint namelijk langzaam vol te raken. Hoe dat werkt, lees je in ons artikel over 5G en gezondheid. Dankzij de komst van 5G krijg je op festivals of in concertzalen betrouwbaar mobiel internet, ondanks het feit dat er naast jou nog duizenden anderen gebruik van maken.

Maar, anno 2021 is dat helaas nog niet altijd het geval. In sommige gevallen blijkt 5G zelfs slomer te zijn dan het oude, vertrouwde 4G-netwerk. Evengoed slurpt het futuristische netwerk een hoop energie. Nu weet je dus hoe je in de toekomst nét dat belangrijke beetje energie kan besparen door even terug te vallen op 4G.

Leer meer over 5G met Android Planet

5G is de toekomst, of je het er nu mee eens bent of niet. En het gaat internetten op je smartphone binnenkort een stúk sneller maken. Op Android Planet leer je alles wat je moet weten over de ontwikkelingen rondom 5G.

