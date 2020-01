Heb jij ook last van advertenties op je Xiaomi-telefoon? De reclameboodschappen komen onder meer voorbij in de Instellingen-app, tot grote ergernis van gebruikers. Zo zet je de Xiaomi-advertenties uit.



Xiaomi-advertenties uitzetten: zo doe je dat

In onze Xiaomi Mi 9 review waren we enthousiast over het betaalbare vlaggenschip. Over een onderdeel zijn we echter minder te spreken: de software. Naast dat Xiaomi’s MIUI-skin rommelig aanvoelt, speelt er nog een ander probleem. Sommige Mi 9-bezitters zien namelijk advertenties in hun instellingen.

De reclameboodschappen vind je onder meer in het download-scherm, app-overzicht en wanneer je een apk-bestand installeert. Op internet klagen diverse gebruikers over deze advertenties. Heb jij hier ook last van? Volg dan deze stappen om de reclames te blokkeren.

1. Begin met een schone lei

Het makkelijkst is om met een goede basis te beginnen. Geef bij het configureren van je Xiaomi-toestel in het scherm met aanvullende instellingen daarom aan dat je geen reclames wil zien, door de knop bij ‘Persoonlijke aanbevelingen voor advertenties’ te verschuiven.

2. Heb je het toestel al in gebruik?

Het je het toestel al helemaal ingesteld? Geen nood! Open de Instellingen-app, scrol naar beneden en tik op ‘Aanvullende instellingen’. Kies ‘Privacy’ en daarna ‘Advertentie-services’. Verschuif de schakelaar bij ‘Persoonlijke aanbevelingen voor advertenties’.



3. De overige reclames

Tot slot toont Xiaomi nog advertenties op enkele andere plaatsen, zoals MIUI Security en het downloadprogramma. Ga in deze apps naar de instellingen door op het tandwiel-icoon of de drie stipjes te tikken. Veeg vervolgens de schakelaar naar de andere kant bij ‘Ontvang aanbevelingen’ of ‘Toon aanbevolen content’.

Over de Xiaomi Mi 9

Het maakt met bovenstaande stappen niet uit of je het toestel op de Engelse, of Nederlandse taal hebt ingesteld. Vrijwel alle eigen Xiaomi-apps hebben in de instellingen een optie om advertenties uit te zetten. Wanneer je dus alsnog reclameboodschappen voorbij ziet komen, loont het om even de settings in te duiken.

De Mi 9 heeft een duidelijke achilleshiel in de software, maar houdt zich voor de rest uitstekend staande. Heb je interesse in het toestel? Een losse Mi 9 haal je voor 449 euro in huis. Een Xiaomi Mi 9 met abonnement is verkrijgbaar bij alle grote providers. In onze videoreview bespreken we alles wat je moet weten over het toestel:

Het laatste nieuws over Xiaomi