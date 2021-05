Heb je een Xiaomi-telefoon? Zo verwijder je het watermerk van foto’s

Irriteer jij je ook mateloos aan het Xiaomi-watermerk bij het bekijken van foto’s? In deze tip leggen we uit hoe je dit handelsmerk uitzet én hoe je het zinnetje weghaalt bij eerder gemaakte kiekjes.

Xiaomi watermerk verwijderen: zo doe je dat

Standaard plaatst Xiaomi een watermerk op foto’s die zijn gemaakt met hun telefoons. Dit zinnetje staat onderin beeld en geeft aan met welke telefoon het kiekje is gemaakt.

Xiaomi klopt zich hiermee op de borst en hoopt slimme reclame te maken. Het watermerk belandt bijvoorbeeld op sociale media. Slimme zelfpromotie natuurlijk, maar wel vervelend voor de fotografen onder ons.

Gelukkig is het mogelijk om dit Xiaomi-watermerk te verwijderen. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe het werkt:

Pak je Xiaomi-smartphone erbij en open de Camera-app; Tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld en kies ‘Instellingen’; Druk op ‘Watermerk’ (soms ‘Toestelwatermerk’ genoemd) en verschuif de schakelaar zodat het vakje grijs is.

Nieuwe foto’s zijn nu niet langer voorzien van het irritante watermerk. Dit geldt niet voor kiekjes die je al eerder hebt gemaakt. Deze zijn wel van een Xiaomi-watermerk voorzien.

Watermerk van bestaande foto’s verwijderen

Jammer genoeg is er geen mogelijkheid om de markering in één keer van al je foto’s te verwijderen. In plaats daarvan moet je dit stap-voor-stap doen:

Pak je Xiaomi-telefoon erbij en open de foto met watermerk; Tik op ‘Bewerken’ en druk op ‘Verwijder watermerk’-knop rechtsboven in beeld.

Zie je deze knop niet? Dan heb je mogelijk een Xiaomi-telefoon die deze optie niet ondersteunt, of draai je op een oudere softwareversie. In dat geval zit er niets anders op dan je foto zo te bewerken dat het watermerk van de foto ‘afvalt’.

Je kunt kiekjes zo bijsnijden dat het zinnetje onderaan niet meer te zien is. Let wel op met het bewerken van foto’s, want je wil immers niet onnodige elementen van het plaatje verwijderen.

Het bewerken van de foto kun je met de standaard Camera-app doen, of een alternatief gebruiken. Een fijne app voor het bewerken van foto’s is bijvoorbeeld Google Snapseed.

