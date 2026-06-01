Op deze manieren verbeter je het algoritme op YouTube

YouTube kan een fijne plek zijn om video’s te kijken, maar vooral als de app precies weet wat jij leuk vindt. Gelukkig zijn er manieren om het algoritme bij te sturen.

YouTube algoritme verbeteren: dit kun je doen

Op YouTube kun je gericht naar onderwerpen zoeken of kijken naar de kanalen waar je een abonnement op hebt. Toch wordt de meeste tijd in de app besteed aan het kijken van video’s die het algoritme aanraadt.

Deze video’s zijn gebaseerd op wat jij in de app doet. Denk aan welke video’s je kijkt, hoe lang je ze kijkt, of je de reacties leest enzovoort. Toch kan het algoritme de verkeerde kant op gaan waardoor je dingen krijgt aangeraden waar je niets mee hebt. De app is dan een stuk minder leuk om te gebruiken. Je bent gelukkig niet machteloos, want er zijn goede manieren om het algoritme een handje te helpen.

Geef aan dat je video’s of kanalen niet wil zien

Bij elke video die je aangeraden krijgt en niet wil zien, helpt het om YouTube dit te laten weten. Dat is beter dan de video negeren, want dan blijft YouTube het opdringen.

Druk daarvoor op de drie puntjes bij een video en kies voor “Niet geïnteresseerd” als je de specifieke video of het complete onderwerp niet wil zien. Tik vervolgens op ‘Laat ons weten waarom’ om een reden op te geven. Tik je op “Kanaal niet aanbevelen”, dan wordt het complete kanaal achter die video nooit meer aangeraden in het algoritme.

Gebruik incognito-modus

YouTube wil niets liever dan je in een nieuwe rabbit hole in te sturen. Zodra je ook maar een klein beetje interesse toont in een nieuw onderwerp, doet YouTube er alles aan om je daar allerlei video’s over te laten kijken.

Daarom is het slim om de incognitomodus van YouTube in te schakelen als je een video gaat kijken waarbij je van te voren al weet dat je over dat onderwerp geen andere video’s wil zien. Denk aan een guilty pleasure of als je een instructievideo zoekt voor een specifieke reparatie.

Daarvoor tik je op je profielicoon, daarna op ‘Accounts’ en vervolgens op ‘Incognito aanzetten’. Je blijft dan wel ingelogd, maar wat je kijkt of zoekt wordt niet gebruikt voor je kijkgeschiedenis en het algoritme.

Zoek wat vaker

YouTube baseert de video’s die worden aangeraden niet alleen op je kijkgeschiedenis, maar ook op je zoekopdrachten. Het helpt dus om wat vaker te zoeken naar onderwerpen waar je in het algemeen vaker video’s van wil zien.

Opnieuw beginnen

Je kunt het heel rigoureus aanpakken en het algoritme helemaal opnieuw laten starten. Dat doe je door je complete kijkgeschiedenis en zoekgeschiedenis te wissen in het Mijn activiteit-scherm van je Google-account. Daar ga je naar ‘YouTube-geschiedenis’ en vervolgens ‘Geschiedenis beheren’.

Wist je dat je tegenwoordig een apart tijdslimiet voor het kijken naar Shorts kunt instellen op YouTube?