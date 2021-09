YouTube Films huren en bekijken: zo werkt het op Android

Het is mogelijk om met YouTube films te huren of kopen, en deze vervolgens op je mobiele apparaten te bekijken. In deze tip leggen we uit hoe het precies werkt en welke opties je hebt.

YouTube Films huren: volg deze stappen

De mogelijkheid om via YouTube films te huren of kopen is zeker niet nieuw. Toch kan het even zoeken zijn hoe het huren van een film precies in zijn werk gaat. In deze tip laten we zien hoe je dit met je Android-toestel doet, op de desktop kun je naar YouTube movies gaan om het aanbod te checken.

Gebruik je de YouTube-app en wil je het proces helemaal op je Android-toestel doorlopen, volg dan de stappen hieronder.

Open op je Android-telefoon deze link; Zo word je doorgestuurd naar de YouTube-app met het complete filmaanbod. Je kunt ook onderin de balk ook op ‘bibliotheek’ drukken en vervolgens ‘Films’ aanklikken. Tot slot kun je ook via de zoekbalk in de YouTube-app naar een specifieke film zoeken, al weet je dan natuurlijk niet zeker of deze in het aanbod valt. Open de film die je wil kijken; Je ziet vervolgens direct de trailer. Onder het videoscherm vind je de blauwe knop ‘Kopen of huren’. Tik hierop om te bepalen of je een film wil huren of kopen, en of je ‘m in sd- of hd- of uhd-kwaliteit wil zien; Betalen maar; Het betalen kan op verschillende manieren. Zo kun je een creditcard of betaalpas toevoegen aan je Google-account, of een PayPal-account gebruiken. Doorloop het betaalproces en je ontvangt meteen een bevestigingsmail over je aankoop.

Dat was het! De film begint direct met afspelen en doorgaans heb je 48 uur (als je voor huren kiest) om ‘m te bekijken.

Kwaliteit en prijzen

Als je door het aanbod heen bladert, zul je zien dat de prijzen behoorlijk uiteenlopen. Sommige films kun je alleen kopen, en dan betaal je vaak meer dan een tientje. De nieuwste films zijn te koop in uhd-kwaliteit, dat kost je makkelijk 16,99 euro. Het huren kost vaak slechts een paar euro, maar dat is ook afhankelijk van welke kwaliteit je kiest.

Sd-kwaliteit is goedkoper, maar het beeld is dan ook minder scherp. Op het scherm van je smartphone is dat geen enorme ramp, maar wanneer je besluit op een groter display (zoals je televisie) te kijken, dan is wel minimaal hd-kwaliteit gewenst.

Goed om te weten: je aankopen vind je in een specifiek gedeelte van de YouTube-app terug. Tik rechts op het tabblad ‘Gekocht’ om al je gehuurde/gekochte films te zien en ze vanuit daar af te spelen.

Chromecast-ondersteuning en ondertiteling

Fijn aan de YouTube-app is dat je films moeiteloos op je tv kijkt door ze naar een Chromecast te streamen. Net als bij normale YouTube-video’s zie je bij elke film een Cast-icoontje, waarmee je de Chromecast selecteert om te beginnen met streamen. De bediening gaat dan volledig via je Android-toestel, dus houd deze tijdens het kijken bij de hand.

Tot slot krijg je bij elke film de optie om ondertiteling in te schakelen. Hiervoor tik je in het afspeelscherm op de drie puntjes rechtsboven, en bij ‘Ondertiteling’ kies je de gewenste taal.

