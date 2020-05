Overstappen van Play Muziek naar YouTube Music: zo doe je dat

Play Muziek stopt binnenkort. Huidige gebruikers kunnen overstappen naar YouTube Music. Google heeft een functie gemaakt om jouw muziekcollectie moeiteloos van de ene naar de andere app over te hevelen. Zo werkt het.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van Play Muziek naar YouTube Music: een stappenplan

Lange tijd bestonden Play Muziek en YouTube Music, twee Google-diensten om naar muziek te luisteren, naast elkaar. Vanaf nu wordt echter één lijn getrokken en zet men volop in op de laatste app. Play Muziek houdt op den duur op te bestaan. Gelukkig kunnen luisteraars moeiteloos overstappen naar YouTube Music. Dat doe je zo:

Download de YouTube Music-app voor je smartphone; Open de app en tik op de Transfer-knop onderaan het scherm; Het overzetten wordt nu op de achtergrond geregeld en jij kunt direct naar muziek luisteren.

Het transferproces is behoorlijk grondig. Zodra je op de knop drukt wordt door jouw geüploade muziek, aankopen binnen Play Muziek, toegevoegde liedjes en albums, afspeellijsten (ook waar je een abonnement op hebt) en persoonlijke instellingen overgezet. Ook weet YouTube Music na het overzetten je persoonlijke smaak, want ook liedjes die je leuk/niet leuk vond zijn overgezet. Tot slot zijn ook abonnementen op podcasts automatisch overgezet.

Heb je in de loop der jaren een forse muziekbibliotheek opgebouwd? Dan kan het proces even duren. Zodra het overzetten is afgerond, krijg je direct persoonlijke aanbevelingen op het thuisscherm van YouTube Music te zien. Je krijgt een e-mail en notificatie zodra alles gereed is.

→ Download YouTube Music in de Play Store (gratis)

Muziek luisteren via YouTube

Met YouTube Music kun je advertentievrij naar muziek, afspeellijsten, podcasts en meer luisteren. De dienst kost 9,99 euro per maand, maar er is een gratis proefperiode van 1 maand. Studenten en gezinnen kunnen gebruikmaken van een goedkoper abonnement. Mensen met een Google Home luisteren gratis naar YouTube Music, maar krijgen dan wel reclames tussendoor te horen.

Ook handig: YouTube Music laat je schakelen tussen video en audio terwijl je luistert