Een filmpje kijken via YouTube kan iedereen. De populaire videodienst heeft echter een stuk meer om het lijf. Met deze YouTube-tips haal je alles uit de Android-app.



8 YouTube-tips om alles uit de Android-app te halen

Feest! Het is alweer 15 jaar geleden dat de eerste video op YouTube werd geplaatst. In die tijd is de videodienst uitgegroeid tot een platform waar per minuut 400 uur aan content wordt geüpload. In dit artikel geven we je 8 fijne tips om alles uit de YouTube-app voor Android te halen.

1. Kwaliteit video wijzigen

Heb je een gebrekkige internetverbinding en wil je filmpje maar niet laden? Of heb je onlangs een high-end smartphone gekocht en wil je even testen hoe goed het scherm nou echt is? In de YouTube-app kun je zelf een resolutie kiezen. Dit is de kwaliteit waarin de video wordt uitgezonden. Een lage resolutie is ideaal voor trage internetverbindingen. Het wijzigen van de resolutie is daarmee één van de meest praktische YouTube-tips.

Zo wijzig je de videokwaliteit op YouTube:

Open de YouTube-app op je smartphone; Kies een filmpje om te kijken; Tik rechtsboven in de video op de drie puntjes; Selecteer ‘Kwaliteit’ en geef aan in welke resolutie je wil kijken.

2. Donkere modus is beter voor je ogen

Net als veel andere Google-apps heeft YouTube een donkere modus. Zodra je deze aanzet, worden witte vlakken donker gemaakt en bewandelt tekst de omgekeerde route. De donkere modus is ideaal voor mensen die vooral ‘s avonds filmpjes kijken.

Zo zet je de donkere modus van YouTube aan:

Open de YouTube-app; Tik rechtsboven je profielicoon; Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Algemeen’; Selecteer ‘Weergave’ en kies ‘Donker thema’.

3. Kijk YouTube op je tv

YouTube kijken op een Android-smartphone gaat prima, maar er gaat niets boven het kijken op een televisie. Heb je een Chromecast op je tv aangesloten? Dan kun je video’s heel gemakkelijk naar je tv streamen.

Tijdens het kijken naar een YouTube-video tik je simpelweg op het Chromecast-icoon (een beeldbuis met drie streepjes linksonder) in de videospeler op je Android-telefoon. Selecteer vervolgens jouw Chromecast en je kunt kijken op het grote scherm.

4. Afspeellijsten maken

Heb je een video die je graag aan anderen wil laten zien? Dat kan en ook daarvoor hebben we een YouTube-tip. Het is in YouTube mogelijk om afspeellijsten te maken. Zodoende kun je bijvoorbeeld een playlist met jouw favoriete video’s maken. Deze lijst kun je vervolgens delen met anderen.

Zo maak je een afspeellijst aan:

Kies in de YouTube-app een filmpje uit dat je wil toevoegen; Tik op het scherm en kies het plus-icoon bovenin de app; Voeg de video toe aan een bestaande afspeellijst, of maak een nieuwe playlist aan.

Je vindt alle YouTube-afspeellijsten terug in het Bibliotheek-tabblad van de app. Hier kun je overigens ook kijken welke video’s je een duimpje omhoog hebt gegeven en afspeellijsten een andere naam geven.



5. Stiekem kijken

YouTube houdt standaard bij wat voor video’s je kijkt en doet op basis van je kijkgedrag aanbevelingen voor nieuwe video’s. Wanneer je dit algoritme niet van zijn leg wil brengen, of stiekem een guilty pleasure wil kijken, kun je de incognitomodus aanzetten. Deze functie zorgt ervoor dat je kijkgeschiedenis na gebruik gewist wordt.

Zo zet je de incognitomodus van YouTube aan:

Open de YouTube-app; Tik rechtsboven op je profielicoon; Kies in het menu voor ‘Incognito aanzetten’; Je kijkgeschiedenis wordt nu automatisch gewist.

6. Van profiel wisselen

Deel jij je Android-smartphone soms met een ander, zoals je partner of je kind? Dan kan het handig zijn om iedereen zijn of haar eigen profiel te geven. Op die manier blijven de aanbevelingen van YouTube persoonsgebonden en krijg je niet ineens het hele oeuvre van een obscure volkszanger voorgeschoteld.

Je wisselt van profiel door in de YouTube-app rechtsboven op je profielicoon te tikken. Tik vervolgens op het pijltje naar beneden naast je kanaalnaam. Hier kun je tussen profielen wisselen, of een ander account toevoegen.

7. YouTube als videotheek

Heb je Netflix en Disney Plus uitgekeken? Gelukkig kun je ook via YouTube films kijken. In tegenstelling tot diensten als Netflix betaal je hierbij per film en dus niet per maand. YouTube Films is dus vergelijkbaar met de videotheek van vroeger, maar dan op je Android-smartphone. Zo werkt het:

Open op je Android-smartphone deze link, zodat je wordt doorgestuurd naar het filmaanbod van YouTube; Open de film die je wil kijken. Onder het videoscherm vind je de ‘Aankoopopties’. Tik hierop om te bepalen of je een film wil huren of kopen, en of je ‘m in sd- of hd- of uhd-kwaliteit wil zien; Het betalen kan op verschillende manieren. Zo kun je een creditcard of betaalpas toevoegen aan je Google-account, of een PayPal-account gebruiken. Doorloop het betaalproces en je ontvangt meteen een bevestigingsmail over je aankoop; Veel kijkplezier!

8. Zelf een video uploaden

Met deze YouTube-tips kun je jezelf hele dagen vermaken met producties van anderen, maar je kunt natuurlijk ook je eigen creativiteit de vrije loop laten. Wil je zelf een grappige sketch, vlog of animatie uploaden op YouTube? Volg dan deze stappen:

Open de YouTube-app op je Android-smartphone; Log eventueel in op je profiel; Tik bovenaan de app op het camera-icoontje; Maak een nieuwe video, of selecteer een film uit je galerij; Voeg een titel en beschrijving aan je video toe en druk op het pijltje om de video te uploaden; Na het uploaden ga op je Android-smartphone naar studio.youtube.com om de doelgroep van je video door te geven.

Deze laatste stap is van belang in verband met de COPPA-regeling: er gelden strengere voorwaarden voor kindervideo’s.

Geen fan van YouTube?

YouTube is verreweg het grootste videoplatform, maar er zijn alternatieven. Bij Vimeo draait het bijvoorbeeld meer om kwaliteit, in plaats van kwantiteit. Liefhebbers van video’s met een hoge productiekwaliteit komen dan ook absoluut aan hun trekken. Daarnaast zijn diensten als Dailymotion het proberen waard. Lees er alles over in ons overzicht van YouTube-alternatieven.