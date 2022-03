Zelf een telefoon importeren? Hier moet je rekening mee houden

Een groter aanbod, lagere prijzen en unieke toestellen: er zijn meerdere redenen om een telefoon te importeren. Lees jezelf vooraf wel goed in, want er zitten mogelijk wat addertjes onder het gras. Dit zijn onze tips voor het zelf importeren van smartphones.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let hierop bij het importeren van een telefoon

De hele maand maart staat Android Planet in het teken van opkomende smartphonemerken. Eerder zetten we bijvoorbeeld vijf relatief onbekende telefoonmakers op een rijtje. Het is niet zo vreemd dat deze partijen in ons landje maar weinig naamsbekendheid genieten. Veel (voor ons) onbekende telefoonmerken zijn hier namelijk niet te koop.

Wil je zo’n toestel tóch in huis halen, dan heb je twee opties. De eerste optie is grijze import. Hierbij koop je via een Nederlandse webwinkel een smartphone die voor de buitenlandse markt is bedoeld. Je kunt ook het heft in eigen handen nemen. Het is hierbij wel belangrijk om je goed voor te bereiden, want bij het importeren van een telefoon komt nog best veel kijken.

Welke telefoon wil je importeren?

De eerste stap is simpel: het zoeken van de telefoon die je wil hebben. Wanneer je nog niet zeker weet welk toestel je wil, kun je het best even op internet zoeken. Talloze websites schrijven dagelijks over nieuwe smartphones, zoals Android Planet. De besproken telefoons zijn lang niet altijd in Nederland verkrijgbaar, maar komen bijvoorbeeld alleen uit in Amerika, China of India.

Merken als Xiaomi, Oppo en in mindere mate Vivo worden steeds populairder in Nederland, maar er zijn nog steeds genoeg merken die (nagenoeg) niet hier verkrijgbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan telefoons van Meizu, Elephone, Nubia en ZTE.

Weet waar je koopt…

Weet je welke telefoon je wil hebben? Dan is het tijd om een betrouwbare aanbieder te zoeken. De meeste geïmporteerde telefoons komen uit China en het aantal webwinkels is niet bij te houden. Bekende verkopers zijn onder meer AliExpress, Alibaba en Banggood. Kimovil is een populaire website voor het vergelijken van (Chinese) smartphones.

Het is belangrijk om te weten de meeste Chinese webshops in feite marktplaatsen zijn. Met andere woorden: je koopt op het platform bij aangesloten verkopers, niet bij het platform zelf.

Zorg er dus voor dat je weet bij wie je koopt. Google bijvoorbeeld op de bedrijfsnaam van de aanbieder en ga op zoek naar beoordelingen van mensen die jou voor zijn geweest. Je wil immers geen kat in de zak kopen, helemaal niet wanneer de verkoper aan de andere kant van de wereld zit.

…En wat je koopt

Verder is het verstandig om een paar standaard zaken vóór aankoop te checken, waaronder:

Check of de telefoon de Nederlandse mobiele banden (frequenties) ondersteunt. Niet iedere Chinese, Amerikaanse of andere buitenlandse smartphone kan met de Nederlandse netwerken overweg. Standaardfrequenties in Nederland zijn 800, 900, 1800, 2100 en 2600 MHz. Let hier goed op. Wanneer je telefoon geen ondersteuning heeft voor Nederlandse netwerken kun je er dus niet mee bellen, (onderweg) internetten en sms’en.

Wanneer je telefoon geen ondersteuning heeft voor Nederlandse netwerken kun je er dus niet mee bellen, (onderweg) internetten en sms’en. Controleer hoe het zit met garantie . Wanneer jouw geïmporteerde smartphone stukgaat, wil je liever niet opdraaien voor de forse verzendkosten naar China. Bovendien is dit allesbehalve milieuvriendelijk én ben je het toestel een flinke tijd kwijt. Veel handiger zou het zijn als je de telefoon bij een Nederlandse (of tenminste Europese) partij kan laten repareren.

. Wanneer jouw geïmporteerde smartphone stukgaat, wil je liever niet opdraaien voor de forse verzendkosten naar China. Bovendien is dit allesbehalve milieuvriendelijk én ben je het toestel een flinke tijd kwijt. Veel handiger zou het zijn als je de telefoon bij een Nederlandse (of tenminste Europese) partij kan laten repareren. Hoe zit het met de software ? Wordt de telefoon bijvoorbeeld met de Nederlandse taal geleverd, of kun je ‘m alleen in het Engels gebruiken? Ook belangrijk: check vooraf hoe het zit met eventuele software-updates. Het is immers heel onhandig (en potentieel gevaarlijk) om een telefoon te kopen die vrijwel nooit wordt bijgewerkt met beveiligingsupdates. En waarschijnlijk is dit het geval, maar kijk ook even of de smartphone geheel simlockvrij is.

? Wordt de telefoon bijvoorbeeld met de Nederlandse taal geleverd, of kun je ‘m alleen in het Engels gebruiken? Ook belangrijk: check vooraf hoe het zit met eventuele software-updates. Het is immers heel onhandig (en potentieel gevaarlijk) om een telefoon te kopen die vrijwel nooit wordt bijgewerkt met beveiligingsupdates. En waarschijnlijk is dit het geval, maar kijk ook even of de smartphone geheel is. Tot slot: check even wat voor oplader er bij het toestel geleverd wordt, want in veel andere landen gebruikt men een andere lichtnetaansluiting. Mogelijk moet je dus een verloopstukje of wereldstekker kopen om de telefoon op het stopcontact aan te sluiten.

Hoeveel mag het kosten?

Zodra je weet dat alles snor zit, is het tijd om op de bestelknop te drukken. Bij de meeste buitenlandse verkopers gaat het bestellen net zoals het in Nederland gaat. Wel raden we je aan om op een veilige manier te betalen, bijvoorbeeld via creditcard of met de dienst PayPal. Bij sommige (Chinese) webwinkels kun je trouwens ook met het oer-Hollandse iDeal betalen.

Daarover gesproken, Nederlanders blijven Nederlanders en we staan erom bekend dat we op de kleintjes letten. Ook daarom is het importeren van een telefoon zo populair, want meestal liggen de prijzen fors lager. Toch?

Niet altijd. Bij het importeren van een telefoon uit het buitenland krijg je vaak met aanvullende kosten te maken. Zo moet je vrijwel altijd nog belasting (btw) en inklaringskosten betalen. Dit is niet altijd het geval: niet alle pakketten worden immers door de douane gecontroleerd, én bij bedragen onder de 150 euro hoef je geen inklaringskosten te betalen. Ga er echter maar vanuit dat je moet bijbetalen om teleurstellingen te voorkomen.

Een rekenvoorbeeld

Wat je precies moet bijbetalen, hangt onder meer af van het bestelbedrag en land van herkomst. Koop je bijvoorbeeld een Chinese smartphone van 2100 renminbi (omgerekend zo’n 300 euro), dan moet je tussen de 10 en 20 euro aan inklaringskosten betalen voor het vervoer (via bijvoorbeeld DHL, PostNL of UPS).

Eventueel komen hier ook nog verzekeringskosten- en of verzendkosten vanuit de verkoper bij. Je moet sowieso de portemonnee trekken voor de Nederlandse belastingdienst, want over een geïmporteerde smartphone moet je ‘gewoon’ 21 procent btw aftikken. Voor een telefoon van 300 euro komt dit neer op ongeveer 65 euro.

Al met al is onze telefoon van 300 euro nu dus ruim 75 euro duurder geworden. Belangrijk om te weten: deze berekening is gebaseerd op het importeren van een telefoon uit China. Haal je je toestel uit een ander land, dan veranderen wellicht ook de inklarings- en verzendkosten. Bovendien moet je dan misschien invoerrechten betalen. Bereken daarom vooraf wat je grofweg kwijt bent via een website als invoercalculator.nl.

Kosten voorkomen

Tot slot is het belangrijk om te weten dat sommige Chinese webwinkels in werkelijkheid pakketjes vanuit een Europees distributiecentrum versturen. Dat scheelt jou mogelijk een hoop geld, want hierdoor ben je mogelijk geen douanekosten kwijt. Bovendien wordt het pakketje dan sneller thuisgeleverd.

Meestal kun je tijdens het afrekenen voor zo’n ‘premium’-verzending kiezen. Dit kost waarschijnlijk meer dan de standaardverzendmethode (uit China), maar je bespaart mogelijk wel importkosten en het is sneller. Om erachter te komen waarvandaan jouw pakketje verzonden wordt, kun je het best contact opnemen met de verkoper.

