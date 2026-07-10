Belangrijk: zo werkt de SOS-functie op je smartphone (+video)

Op vrijwel alle Android-telefoons zitten handige SOS-functies. Het is slim om te controleren of ze zijn ingeschakeld en hoe ze precies werken. Wij praten je snel bij!

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SOS-functies controleren en inschakelen

Het verschilt per merk welke veiligheidsfuncties precies op een toestel zitten. Op veel telefoons vind je zogenaamde SOS-functies. Omdat ze lang niet altijd standaard ingeschakeld zijn, vertellen we hoe je dit snel controleert.

Ons stappenplan is bedoeld voor Samsung-toestellen, maar ook op toestellen van andere merken is de eerste stap om de telefooninstellingen in te duiken. Daar zoek je naar ‘Veiligheid en noodsituaties’, ‘Veiligheid en noodgevallen’ of iets vergelijkbaars. Met de zoekfunctie binnen de instellingen (‘SOS’ of ‘Nood’) ga je het vast vinden.

Ga naar de ‘Instellingen’; Scrol naar ‘Veiligheid en noodsituaties’; Nu tik je op ‘SOS Noodgeval’. Is ‘Vegen voor oproep vereisen’ nog niet ingeschakeld? Doe dit dan. Dit voorkomt dat er per ongeluk een noodoproep wordt gestart, omdat je na het indrukken van de zijknop eerst nog over het scherm moet vegen. Een noodoproep start je overigens door vijf keer snel op de zijknop te drukken. Op Samsung-toestellen wordt standaard 112 gebeld, al kun je dit op sommige modellen aanpassen.

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Meer opties voor je veiligheid

Voor extra veiligheid kun je ook contacten voor noodgevallen toevoegen. Deze personen ontvangen een sms met jouw locatie als je de SOS-functie gebruikt. Op sommige telefoons worden daarnaast ook foto’s, audio of andere informatie gedeeld. Welke gegevens worden verstuurd, verschilt per merk en model.

Op sommige telefoons moet je bovendien inloggen met je Google-account om alle functies volledig in te stellen. We raden daarom aan om even de tijd te nemen om alle opties te bekijken en alles één keer goed in te stellen. Hopelijk hoef je er daarna nooit meer gebruik van te maken.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra duidelijk uit.

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