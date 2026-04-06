Zoeken Live gebruiken: zo haal je alles uit deze nieuwe manier van zoeken

Google introduceert een nieuwe manier van zoeken in de Google-app, met behulp van Gemini en de camera in je smartphone. Zo gebruik je Zoeken Live.

Naast zoeken via Google Lens of de AI-modus, heeft Google inmiddels ook Zoeken Live geïntroduceerd in zijn zoekmachine. Hiermee kun je Google vragen stellen over hetgeen wat je ziet.

Zoeken Live is vergelijkbaar met Gemini Live dat je via de Gemini-app kunt gebruiken. Daar heeft de functie zelfs dezelfde knop. Door de technologie in de Google-app te integreren, zullen waarschijnlijk meer mensen het gebruiken. Gebruik je dus al Gemini Live, dan doet Zoeken Live niets nieuws.

Hier vind je Zoeken Live

Zoeken Live is niet zo makkelijk te herkennen in de app. In tegenstelling tot ‘AI-modus’ staat er geen tekst bij het icoontje. Je activeert Zoeken Live door op het icoontje te tikken van drie verticale streepjes met een sterretje erboven.

Zet de camera en microfoon aan

Vervolgens tik je onderin op het icoontje van de microfoon of de camera om deze mogelijkheden in te schakelen. Het meeste haal je uit Zoeken Live als je beide opties inschakelt. Je kunt dan de camera van je smartphone op je omgeving richten en zonder te typen een gesprek voeren met Gemini over hetgeen wat je ziet.

Vergeet niet dat je echt een gesprek kunt voeren met Google. Je kunt doorvragen over het antwoord dat je krijgt, of de camera net iets anders richten zodat Google beter begrijpt wat je bedoelt.

Hier gebruik je Zoeken Live voor

Zoeken Live is op allerlei manieren in te zetten. De mogelijkheden zijn enorm en het werkt sneller dan zoekopdracht typen en dan maar hopen om een juist resultaat. We geven enkele voorbeelden:

Hulp bij het klussen: Op YouTube kun je een hoop leren over klussen, maar vaak gaan dingen net even anders dan in een uitlegvideo. Als je niemand om advies kunt vragen, kun je altijd de camera met Zoeken Live op je probleem richten en Google vragen om een oplossing.

Hulp met een apparaat: Snap je een apparaat niet, omdat je bijvoorbeeld niet de juiste kabel kunt vinden? Richt je camera op het toestel en vraag Google om hulp. Die kan de juiste ingang en de juiste kabel identificeren. Ook als een apparaat stuk is kun je een poging wagen of Google weet hoe je het ding kunt repareren.

Identificeren van de omgeving: Als je op reis bent, kun je Zoeken Live gebruiken om de omgeving te herkennen. Richt je toestel op een mooi gebouw en vraag aan Google waar je naar aan het kijken bent en of je wat extra informatie kunt krijgen. Spreek je de taal niet, dan kun je de camera naar bijvoorbeeld een metrokaart laten kijken en vragen welke lijn je moet hebben om een specifieke locatie te bereiken.

Hulp met tuinieren: Je kunt met allerlei apps losse planten identificeren, maar dat is een hoop werk als je een volle tuin hebt waar je graag in wil snoeien. Zoeken Live kun je op elke plant richten en vragen om instructies over hoe je er het beste voor zorgt.

Hulp met eten: Richt de camera op ingrediënten in je koelkast en vraag wat je ermee kunt maken. Zie je iets lekkers in bijvoorbeeld een bakkerij liggen, dan kun je ook vragen wat het is en waar het mee gemaakt wordt. Dat is bijvoorbeeld handig als je allergisch bent voor specifieke ingrediënten.

Google-app

Dit werkt allemaal via de Google-app die je via onderstaande knop kunt downloaden in de Play Store.

Meer Gemini in je Google-apps

Google verwerkt Gemini in al zijn apps, waardoor je steeds minder vaak Gemini zelf hoeft te openen om met de AI aan de slag te gaan. Zo biedt Gemini in Chrome nu nieuwe functies, en zit Gemini in Google Maps.