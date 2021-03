In 3 stappen de zomertijd op je Android instellen

Een keer per jaar is het nodig om alle klokken in je huis te controleren en eventueel een uur vooruit te zetten in verband met de ingang van zomertijd. We laten je zien hoe je de zomertijd op je Android instelt en controleert.

Zomertijd op je Android

Een keer per jaar gaat de zomertijd in; de klok wordt om twee uur `s nachts een uur vooruit gezet, waardoor je helaas een uurtje korter kunt slapen. In principe gaat het verzetten van de tijd op een Android-toestel automatisch, maar het is goed om dit bij jouw smartphone of tablet even te controleren.

Ga allereerst naar ‘Instellingen > Systeem > Datum en tijd’; Check of de tijdzone staat ingesteld op Amsterdam (GMT +1), zodat deze zich automatisch aanpast aan de zomertijd van onze regio, de zogenoemde Midden-Europese standaardtijd; Je kunt de automatische tijd en tijdzone uitschakelen, als je deze handmatig wilt bepalen. Let wel: wanneer de wintertijd ingaat, moet je ook weer handmatig de tijd aanpassen.

Op deze dagen gaat de zomertijd in

De zomertijd is de tijd die gedurende de zomer wordt gehanteerd en waarbij de klok 1 uur vooruit wordt gezet. Door dit te doen, loopt de periode van het daglicht en de periode dat mensen wakker zijn het meest gelijk. De zomertijd van dit jaar loopt tot zaterdag 30 oktober.

In Europa loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Daarna gaat de klok weer 1 uur terug en gaan we verder in de wintertijd. Hieronder vind je de precieze data voor zomertijd 2021, zomertijd 2022 en ga zo maar door op een rijtje.

28 maart 2021 (zomertijd 2021)

27 maart 2022 (zomertijd 2022)

26 maart 2023 (zomertijd 2023)

31 maart 2024 (zomertijd 2024)

30 maart 2025 (zomertijd 2025)

29 maart 2026 (zomertijd 2026)

28 maart 2027 (zomertijd 2027)

26 maart 2028 (zomertijd 2028)

25 maart 2029 (zomertijd 2029)

31 maart 2030 (zomertijd 2030)

30 maart 2031 (zomertijd 2031)

