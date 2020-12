Smartphones zijn onze passie hier op Android Planet. Afgelopen jaar hebben we er weer tientallen uitgebreid getest. Van allerlei merken, in allerlei prijsklassen en elk met hun eigen plus- en minpunten. In deze video bekijk je onze top 5 Android smartphones van 2020.

Lees verder na de advertentie.

Video: top 5 Android smartphones 2020

Met een heel team van redacteuren publiceren we jaarlijks tientallen reviews op onze website. We testen allerlei producten, maar wel zijn dat voornamelijk smartphones. Fabrikanten brengen het hele jaar door nieuwe modellen uit, die variëren qua specificaties, prijsklasse en mogelijkheden.

In deze round-up check je de vijf beste smartphones die in 2020 volgens ons op de markt zijn gebracht. We behandelen ze in volgorde qua prijsklasse. We beginnen met het duurste model en schrapen zo telkens wat van die prijs af. Er is namelijk voor ieder budget een prima smartphone te koop.

Wat de beste zijn en waarom dat zo is, check je in onderstaande video!

Toppers in volgorde van duur naar beter betaalbaar

De Samsung S20 Ultra gooide hoge ogen en is het absolute topmodel van de fabrikant van dit jaar. Het is ook de duurste smartphone in onze top vijf, maar ook een van de meest krachtige en uitgebreide. Tevens is de prijs inmiddels enkele honderden euro’s gedaald. De hardware is krachtig, het scherm is een pracht om naar te kijken en de camera’s zijn goed. Lees ook onze Samsung Galaxy S20 Ultra review.

Ook het topmodel van OnePlus verdient een plekje in onze top vijf. We hebben het natuurlijk over de OnePlus 8 Pro. Die heeft een lagere instapprijs dan de S20 Ultra, maar biedt ook veel waar voor zijn geld. Daarnaast is het de eerste OnePlus met functies zoals draadloos opladen en een officiële certificering voor stof- en waterdichtheid. Check uiteraard ook de OnePlus 8 Pro review.

Dan is het tijd voor de OnePlus Nord, de eerste middenklasser in jaren van het bedrijf. Dit toestel koop je voor de fijne verhouding van prijs en prestaties, het goede updatebeleid en het complete pakket aan hardware. Niet alles is koek en ei, want niet alle camera’s zijn even bruikbaar. Meer over dit toestel lees je in de OnePlus Nord review.

De volgende stap qua prijs is die naar de Samsung Galaxy A51. Het is een van de meest populaire smartphones van afgelopen jaar en wij begrijpen wel waarom. Qua prijs werd ‘ie op de markt gezet als middenklasser, maar inmiddels kun je ‘m wel als budgettoestel rekenen. Dat lage prijskaartje zegt echter niks, want het is overall een pracht van een toestel. Lees er alles over in de Samsung A51 review.

En dan zijn we aangekomen bij het laatste toestel uit onze top vijf van 2020. Met de Motorola Moto G9 Plus doe je met wat minder budget een prima keuze. Het toestel is snel op te laden, bevat prima hardware en de accu houdt het lang uit. Niet alle camera’s werken echter even goed en de fabrikant is niet de beste qua updatebeleid. Al onze ervaringen zijn gebundeld in de Moto G9 Plus review.

Abonneer op ons YouTube-kanaal

Elke week vind je weer een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Naast productreviews, maken we ook regelmatig videotips of belichten we een bepaald onderwerp net wat meer. Schrijf je dus even in op ons kanaal en zet de bel aan. Zo krijg je direct een melding als er een video online staat, zodat je weer helemaal bij wordt gepraat over alles wat met Android te maken heeft! Dank voor het kijken!