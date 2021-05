Video: de tofste Android 12-vernieuwingen op een rij

Het is weer tijd voor een nieuwe Android-versie: Android 12! De update zit vol met grote vernieuwingen en in deze video nemen we de belangrijkste met je door.

Dit is onze Android 12-video

We hebben er eventjes op moeten wachten, maar tijdens de Google I/O 2021-presentatie was het eindelijk zover. Google liet Android 12 voor het eerst zien en vertelde wat de belangrijkste verbeteringen zijn. En die verbeteringen zijn de moeite waard, want Android krijgt bijvoorbeeld een compleet nieuw design. Hierdoor wordt het mobiele besturingssysteem persoonlijker en kleurrijker.

Ook achter de schermen is er behoorlijk veel veranderd. Android 12 focust zich bijvoorbeeld nog meer op privacy en introduceert hiervoor het Privacy Dashboard. Ook kun je de Google Assistent sneller oproepen en is Android 12 extra handig als je een Android TV-apparaat of Chromebook hebt. Check gauw onze video hierboven, want daarin nemen we je in ongeveer vier minuten mee langs de belangrijkste nieuwe features.

Wil je meer weten? En hoe zit het met jouw Android 12-update? Neem dan een kijkje op de Android 12-versiepagina. Daarnaast nemen we het nieuwe Material You-design onder de loep en kijken we naar alle privacyverbeteringen van Android 12. En als je een Google Pixel-telefoon hebt, kun je nu de Android 12-bèta installeren om alvast de nieuwe functies te testen.

