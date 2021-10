Android 12 videoreview: aan de slag met de grote update

Het is tijd voor de videoreview van Android 12! We bespreken de belangrijkste vernieuwingen van de Android-versie met je, maar ook wat de plus- en minpunten zijn. Kijk je mee?

Kijk de Android 12 videoreview

Onlangs bracht Google de Android 12-update definitief uit en hoewel smartphones ‘m nog niet kunnen downloaden, hebben we de nieuwe versie uitgebreid getest. De afgelopen maanden hebben we Android 12 dagelijks gebruikt op de Google Pixel 5 en nu is het tijd om onze bevindingen te delen.

Android 12 is een grote update, waarbij vooral het uiterlijk van het besturingssysteem is veranderd. Dankzij het nieuwe Material You-design ziet Android er compleet anders uit, met fraaie animaties, mooie kleurtjes en grotere knoppen. Het design is zonder twijfel dé grote vernieuwing van de update, maar er zit wel een addertje onder het gras: vooral Pixel-gebruikers kunnen genieten van Material You.

Het is namelijk nog maar de vraag of (en in hoeverre) andere smartphonemerken ook het nieuwe uiterlijk gaan omarmen. Gelukkig heeft Android 12 nog veel meer te bieden, zoals het handige Privacydashboard, verbeteringen voor de Google Assistent en allerlei kleinere nieuwe features. In de videoreview bespreken we in een paar minuten alles met je.

Daarnaast publiceren we de komende dagen de uitgebreide, geschreven review van Android 12. Houd daarvoor Android Planet goed in de gaten. Wil je weten of jouw smartphone ook een update krijgt? Ga dan naar het grote Android 12 update-overzicht, waarin we alle merken en ondersteunende toestellen op een rijtje zetten. De komende maanden brengen fabrikanten hun Android 12-updates uit.

