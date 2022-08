Android 13 video: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

In deze Android 13 video vertellen we je in een paar minuten alles over de nieuwste versie van het besturingssysteem. Daarin nemen we je mee langs de belangrijkste vernieuwingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 13 video: aan de slag met de nieuwe functies

Android 13 is officieel (en eerder dan verwachten) uitgebracht en te downloaden op de Pixel-telefoons van Google. Android Planet heeft de nieuwe software natuurlijk uitgebreid getest en alle nieuwigheden onder de loep genomen. Benieuwd wat de software allemaal te bieden heeft? Check dan onderstaande video.

De Android 13-update is een stuk minder ingrijpend dan Android 12, dat bijvoorbeeld een compleet nieuw design introduceerde. Er is gesleuteld aan het ontwerp, waardoor je kleuren nog meer kan aanpassen en icoontjes op elkaar afstemt. Ook zet Google nog hoger in op privacy en ook notificaties zijn daar onderdeel van. Alles weten over wat je kunt verwachten? Android Planet-redacteur Wouter praat je binnen enkele minuten helemaal bij!

Android 13 komt natuurlijk niet alleen naar Google Pixel-smartphones, maar de komende maanden worden ook telefoons van andere merken bijgewerkt. Hoe snel dat gebeurt, verschilt per toestel én per fabrikant. Als je een oudere Android-telefoon gebruikt, dan kan het bovendien zijn dat je buiten de boot valt.

Neem daarom een kijkje in het grote Android 13 update-overzicht. Daar zetten we de officiële updateplannen van fabrikanten op een rijtje, maar ook al onze verwachtingen. Zo weet je precies of jouw smartphone wel of niet een upgrade naar Android 13 kan verwachten. Als er een preciezere planning bekend is, dan zetten we dit uiteraard ook in het overzicht.

Wil je meer video’s zien? Check dan het YouTube-kanaal van Android Planet en vergeet je niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Daar vind je handige tipvideo’s, maar ook reviews van smartphones, gadgets en diensten, alsmede video’s over onderwerpen als je telefoon verkopen, 5G of Android Auto. Heb je een leuk idee voor een video? Mail ons dan op redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in de reacties!

