Video van de week: handige tips voor Android Auto

Android Auto wordt door miljoenen mensen gebruikt om veilig te navigeren in de auto en zit bomvol handigheidjes. In de video van deze week zetten we de beste tips voor Android Auto voor je op een rij!

Android Auto tips: video van de week

Gebruik jij dagelijks Android Auto, alleen af en toe of ben je gewoon benieuwd wat je er allemaal mee kunt doen? De slimme software voor in de auto kent allerlei mogelijkheden en in onze nieuwste video geven we je allerlei handig tips. Zo laten we zien hoe je het thuisscherm instelt met de apps die jij vaak gebruikt en hoe je notificaties uitschakelt.

Natuurlijk gaan we ook verder in op de Google Assistent en hoe je de slimme butler veilig gebruikt in de auto. Ook is het alvast handig om muziek te downloaden in Spotify of natuurlijk alvast kaarten te downloaden in Google Maps. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken over je mobiele databundel als je navigeert.

Meer over Android Auto

Begin dit jaar zijn we de auto weer ingestapt en hebben toen ook een review van Android Auto gepubliceerd. Heb je problemen met de software, check dan onze oplossingen als Android Auto niet werkt. Ben je zo’n fan van de dienst dat je altijd als eerste de nieuwe functies wil testen en ontdekken? Schrijf je dan in voor de Android Auto bèta.

