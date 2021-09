Video: alles over Android Auto Wireless op een rij

In onze Android Auto Wireless video van deze week neemt redacteur Colin je mee langs een ritje met deze draadloze software. Zo kun je makkelijk, veilig en snel navigeren, muziek luisteren en bellen in de auto.

Rijd mee met onze Android Auto Wireless video

Bij Android Planet komen dagelijks heel veel onderwerpen voorbij. Van nieuwe smartphones, tot de beste tips en van eenmalige items tot onderwerpen waar we al jaren over schrijven. Een van onze favoriete onderwerpen is Android Auto, waarover we eerder al verschillende video’s hebben gemaakt.

In de video van deze week hebben we het over Android Auto Wireless, oftewel de draadloze variant van de slimme software. Zo hoef je nooit meer aan de slag met kabels om je smartphone aan te sluiten. Wel zitten er verschillende haken en ogen aan om dat allemaal werkend te krijgen. Redacteur Colin legt je uit in onderstaande video wat er precies nodig is!

Meer over Android Auto op Android Planet

Afgelopen jaar zijn we ook weer aan de slag geweest met de fijne software. Lees daarom ook onze Android Auto review anno 2021. Daarin bespreken we natuurlijk elke plus en min en lees je wat wij echt van Android Auto vinden. Bekijk ook onze video waarin we uitleggen hoe je de software download, installeert en gebruikt!

Android Planet op YouTube

Wist je dat we elke week een nieuwe video publiceren? Abonneer je daarom ook even op het YouTube-kanaal van Android Planet, want zo mis je er geen eentje. Naast handige tip- en uitlegvideo’s, verschijnen daar natuurlijk ook regelmatig reviewvideo’s van de nieuwste smartphones. Heb jij een idee voor een nieuwe video? Laat het even weten in onderstaande reacties of mails ons via redactie@androidplanet.nl.