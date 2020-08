Heb jij je Android-telefoon verkocht, of wil je gewoon met een schone lei beginnen? In deze videotip laten we zien hoe je je smartphone terug naar de fabrieksinstellingen zet.

Video: je Android-smartphone resetten

Ga jij je Android-telefoon verkopen of heeft ‘ie last van problemen? Dan is het slim om je smartphone terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, zodat je weer ‘als nieuw’ begint. Uiteraard is het dan wel goed om een back-up van je Android-toestel te maken, zodat je geen belangrijke data kwijtraakt.

In de video hierboven laten we zien hoe je stap voor stap een Android-smartphone reset. Het werkt op bijna iedere telefoon hetzelfde, maar het kan per toestel verschillen waar je de instelling precies vindt. Wil je alles nog eens rustig nalezen, check dan de geschreven tip over het resetten van je Android-smartphone.

Iedere week plaatst Android Planet een nieuwe video op YouTube. De ene keer bespreken we nieuwe smartphones, zoals onlangs in de OnePlus Nord review. Ook duiken we soms de diepte in en staan we bijvoorbeeld stil bij Android-updates, draadloos opladen en de komst van het Nederlandse 5G-netwerk.

