Waarom draait de ene smartphone op Android 10 en blijft de ander op Android 8 steken? En waarom zijn beveiligingsupdates eigenlijk zo belangrijk? In onze video van de week gaat het over Android-updates.

Video van de week: Alles over Android-updates

Waarschijnlijk ga je niet op het puntje van je stoel zitten bij het horen van de woorden “Android” en “updates”. Toch zijn Android-updates heel belangrijk voor jouw smartphone. Ze zorgen er namelijk niet alleen voor dat je toestel bij de tijd blijft, maar houden ook je privégegevens veilig.

In onderstaande video (en bovenaan dit artikel) duiken we in de wereld van Android-updates. Wat is het verschil tussen een versie-update en een beveiligingsupdate? Waarom krijgt de ene telefoon veel sneller (en meer) updates dan de ander? En waarom zijn Android-updates eigenlijk zo belangrijk? We bespreken alles in de video van de week.

Het is belangrijk om te weten dat er twee soorten updates zijn. Versie-updates brengen nieuwe functies naar je toestel. De eerstvolgende versie-update is Android 11, waarvan later dit jaar de definitieve versie verschijnt. Momenteel kan een handjevol telefoon al aan de slag met de Android 11-bèta, en zo een voorproefje krijgen.

Naast versie-updates zijn er ook zogeheten beveiligingsupdates. Deze voegen geen nieuwe functies toe, maar houden het veiligheidsniveau van je smartphone op peil. Ze maken het kwaadwillenden lastiger om in te breken op je telefoon en eventueel met persoonlijke gegevens (zoals bestanden en foto’s) aan de haal te gaan.

