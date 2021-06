Video: Android-virussen herkennen en voorkomen doe je zo

Android is over het algemeen erg veilig, maar helemaal waterdicht is het besturingssysteem niet. In deze video vertellen we alles over Android-virussen, wat je er tegen kan doen en hoe je virussen verwijdert.

Lees verder na de advertentie.

Android-malware: dit moet je weten

Om maar direct met de deur in huis te vallen: criminelen en kwaadwillenden hebben het vooral gemunt op Android. Waarom? Omdat Android het grootste besturingssysteem is en bijvoorbeeld veel opener is dan iOS, dat op iPhones draait. Het is daarom voor criminelen lucratief om zich op Android te richten en daarvoor virussen te maken.

Een virus is eigenlijk een containerbegrip. Het kan gaan om Android-malware in de vorm van malafide apps, maar ook ransomware komt weleens voorbij. Maar hoe herken je Android-virussen en wat kan je doen om je smartphone te beschermen? En als je een virus op je toestel hebt, hoe haal je de schadelijke software dan weer weg? In de video van deze week vertellen we dit (en meer), zodat je in een paar minuten helemaal op de hoogte bent.

Wil je meer weten? We hebben een tijdje geleden een uitgebreid achtergrondartikel geschreven over Android-malware. Lees ook over de FluBot-malware, dat recent veel Nederlandse slachtoffers heeft gemaakt. FluBot verschijnt in de vorm van sms’jes en probeert via nep-apps geld te stelen. In de video die we over sms-spam hebben gemaakt, hoor je wat je hier tegen kunt doen.

Volg Android Planet op YouTube

Op ons YouTube-kanaal plaatsen we elke week een video, waarbij het gaat om uiteenlopende onderwerpen. Natuurlijk gaan we veel aan de slag met videoreviews van smartphones in allerlei prijsklassen. Zo hebben we de Samsung Galaxy A52 en OnePlus 9 Pro getest. Ook kijken we naar de allernieuwste Android-versie: Android 12.

Natuurlijk delen we ook regelmatig allerlei tips om bijvoorbeeld meer uit apps of je toestel te halen. Weet je bijvoorbeeld al hoe je snel bestanden deelt met Dichtbij Delen of hoe je favoriete standaard-apps instelt? Abonneer je dus even op ons YouTube-kanaal, want zo ben je altijd op de hoogte van onze nieuwe video’s. Bedankt voor het kijken!