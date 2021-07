In onze nieuwe tipvideo leggen we uit hoe je anoniem kunt bellen met je Android-telefoon. Dat kun je eenmalig instellen, maar ook voor altijd of tijdelijk inschakelen. Zo ziet degene die jij belt jouw nummer niet en dat is in sommige situaties wel zo fijn.

Lees verder na de advertentie.

Video van de week: anoniem bellen doe je zo

Er zijn legio scenario’s te bedenken waarom je je nummer niet wil laten zien aan de persoon die je belt. Anoniem bellen is hartstikke makkelijk en een kwestie van even instellen op je toestel. Je kunt ook eenmalig een anoniem gesprek voeren door voor het nummer ‘#31#’ voor het nummer te plaatsen.

In onderstaande video leggen we ook uit hoe je de zogenaamde ‘beller-id’ aanpast. Daarmee stel je in een keer makkelijk en snel in of je nummer wel of niet getoond wordt bij uitgaande gesprekken. Wil je toch weer je nummer laten zien, dan pas je dat natuurlijk ook zo weer aan.

Android Planet op YouTube: elke week een nieuwe video

Naast het dagelijkse nieuws via onze website, Android Planet-app en socials maken we ook elke week een nieuwe video. Dat kan een tip zijn, zoals bovenstaande, maar ook een grootse uitlegvideo of natuurlijk een videoreview van een nieuw product.

Op het YouTube-kanaal van Android Planet uploaden we elke week een nieuwe video. Zo zijn we onlangs aan de slag geweest met de OnePlus Nord CE en Google Nest Hub. Ook hebben we de beste smartphones voor de zomer van 2021 voor je geselecteerd en legden we alles uit over smart home.

Op zoek naar handige tips? Bekijk dan eens onze video’s met 7 tips voor Spotify, hoe je sms-spam voorkomt en hoe je android-malware kunt tegengaan. Natuurlijk publiceren we ook regelmatig geschreven tips op Android Planet. Check daarvoor onze sectie vol tips.

Heb jij een idee voor een video? Stuur ons dan een mailtje op redactie@androidplanet.nl of laat even een reactie achter onder dit bericht!