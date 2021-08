Video: Automatisch antwoord instellen? Zo doe je dat

Ga je een paar weken op vakantie of een lang weekend weg? Dan is het wel zo slim (en fijn) om een out-of-office in te stellen. In deze video vertellen we je hoe zo’n automatisch antwoord werkt.

Video van de week: automatisch antwoord instellen

Je hebt er vast wel eens eentje ontvangen: een automatisch antwoord van iemand nadat je een mailtje stuurde. Handig, want hierdoor weet je dat hij of zij niet aanwezig is en met wie je eventueel wel contact kan opnemen. Maar hoe stel je zelf zo’n out-of-office in als je een paar dagen (of weken) niet bereikbaar bent?

In de video hierboven laten we zien hoe je een automatisch antwoord instelt in Gmail. Dit kan op je Android-telefoon met de Gmail-app, maar je kan natuurlijk ook je laptop erbij pakken. Het is snel en simpel geregeld en neemt maar een paar minuten van je tijd in beslag. Check dus gauw de video!

