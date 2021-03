Heb je niet overal in huis goed bereik met je Android-smartphone? Probeer dan eens via wifi te bellen. In de video van de week zie je hoe je dit doet.

Video van de week: wifi-bellen

De naam zegt het al een beetje: steeds meer Android-smartphones kunnen via wifi bellen. Gebruik je deze feature, dan ben je niet meer afhankelijk van het signaal van je provider, maar gebruik je gewoon je eigen internetverbinding. Dit is vooral handig als je niet overal in huis goed bereik hebt, maar er zijn nog meer voordelen. De audiokwaliteit van het gesprek gaat bijvoorbeeld omhoog, waardoor je elkaar beter kan verstaan.

Bellen via wifi met je Android-toestel is heel makkelijk. Via de instellingen kun je de optie simpel en snel inschakelen, waarna je via wifi kan bellen. Let wel op, want niet alle Nederlandse providers ondersteunen de feature. Heb je een abonnement bij een kleinere budgetprovider, dan kan het zijn dat bellen via wifi niet voor jou mogelijk is.

