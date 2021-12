Dit zijn onze 5 best bekeken video’s van 2021

We uploaden elke week een nieuwe video op YouTube en de ene behaalt meer views dan de andere. In dit overzicht vind je onze vijf best bekeken video’s van 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De best bekeken Android Planet-video’s van 2021

Ook afgelopen jaar verscheen iedere week een gloednieuwe video op onze website. Met een klein team redacteurs en onze vaste videograaf voorzien we jullie daarmee elke week van frisse content.

Daarbij maken we natuurlijk videoreviews van de nieuwste toestellen en andere gadgets. Ook tips, toplijstjes of video’s over andere onderwerpen zoals Android Auto of bijvoorbeeld 5G passeren regelmatig de revue. In dit artikel vind je de meest bekeken video’s netjes op een rij.

1. Review Android Auto

Android Auto is en blijft populair en ook in 2021 was dat weer het geval. De twee video’s met de meeste views gaan dan ook over het besturingssysteem voor in de auto. Onze review van Android Auto werd zo’n 47.000 keer bekeken.

Lees ook → Android Auto review 2021: fijn en toegankelijk systeem wordt alsmaar beter

2. Android Auto downloaden, installeren en gebruiken

Daar bleef het niet bij, want ook één van onze andere Android Auto-video’s werd goed bekeken. Ons verhaal waarin we uitleggen hoe je het moet downloaden, installeren en gebruiken trok maar liefst 44.000 views.

3. Google Nest Hub review (2nd gen)

Op de derde plek met ruim 35.000 weergaven staat onze review van de Google Nest Hub. Dit slimme scherm gebruik je om in slaap te komen of juist wakker te worden, muziek te luisteren, vragen te stellen aan de Google Assistent en nog veel meer.

Lees ook → Google Nest Hub 2 review: slim hulpje is op bijna elk gebied beter

4. Qr-code maken CoronaCheck

Eén van onze tipvideo’s haalde ruim 25.000 views. We hebben het dan over de video waarin we uitleggen hoe je een qr-code maakt met CoronaCheck. Het bijbehorende artikel is daarnaast één van onze populairste tips van afgelopen jaar.

Lees ook → Zo maak je een qr-code met de CoronaCheck-app in 5 stappen

5. Samsung Galaxy A52 review

We sluiten de top vijf af met onze review van de Samsung Galaxy A52. Ook de voorgangers van dit toestel (Galaxy A50 en A51) waren altijd al erg populair en met deze smartphone is dat niet anders. Ons hele verhaal over dit toestel behaalde dan ook een kleine 15.000 views.

Lees ook → Samsung A52 review: de populairste Samsung-smartphone nu nog beter

Meer populaire video’s en check ons in 2022

Als gezegd verschenen er nog veel meer video’s die jullie goed hebben bekeken. Natuurlijk behaalde ook de Samsung Galaxy S21 review duizenden views en hetzelfde geldt ook voor de Galaxy A72 review. Andere populaire video’s waren onder andere de Android 12-video, bellen via wifi, onze Oppo Reno 6-preview en natuurlijk alles over sms-spam.

Ook in 2022 gaan we natuurlijk door met het publiceren van nieuwe video’s. Volg Android Planet dus op YouTube en zet natuurlijk ook het belletje aan. Zo krijg je direct een notificatie als we een video online hebben gezet. Namens het (video)team van Android Planet bedankt voor het kijken en tot in 2022!