Top 5: best bekeken Android Planet-video’s van 2022

Pak de popcorn er maar bij, want in dit artikel vind je de vijf best bekeken video’s op het YouTube-kanaal van Android Planet van afgelopen jaar!

Android Planet-video’s 2022: dit is de top 5

Ook in 2022 publiceerden we weer honderden artikelen, reviews, tips en weetjes over smartphones, gadgets, wearables en meer. Daarbij maakten we ook tientallen video’s, die je allemaal kunt vinden in onze videosectie op de website of natuurlijk het Android Planet YouTube-kanaal.

Daarbij gaat het om videoreviews van de nieuwste telefoons, maar ook filmen we allerlei handige tips, weetjes of gaan we in op grotere onderwerpen. In dit artikel vind je de vijf best bekeken video’s van 2022 op een rij.

1. Review Samsung Galaxy A53

Samsung is en blijft een grootmacht op het gebied van smartphones en de Galaxy A-serie is bijzonder populair. Dit jaar werd de Galaxy A53 onthuld en onze videoreview van dat toestel trok de meeste views, zo’n 25000. Benieuwd naar wat deze smartphone allemaal te bieden heeft, kijk dan snel verder of lees natuurlijk onze geschreven review.

Lees ook: Samsung Galaxy A53 review: fijne middenklasser had snellere motor verdiend

2. OnePlus Nord 2T review

Ook de videoreview waarin de OnePlus Nord 2T centraal staat trok veel views en pakt dan ook de tweede plaats. Hij scoorde dan ook een prachtige 8 in onze review. Benieuwd waarom we ‘m zo hoog beoordeelden, check dan onderstaande video!

Lees ook: OnePlus Nord 2T review: goede midranger met piepkleine verbeteringen

3. Eerste indrukken van de Nothing Phone (1)

Nothing kwam dit jaar met hun eerste smartphone op de proppen in de vorm van de Nothing Phone (1). Dat toestel heeft een futuristisch uiterlijk met een opvallende en flitsende achterkant die bestaat uit honderden ledjes. Wat we nog meer te vertellen hebben bekijk je in onze video van onze eerste indrukken:

Lees ook: Nothing Phone (1) review: hype is in één flits voorbij

4. Review Samsung Galaxy S22 Ultra

Veel mensen waren ook geïnteresseerd in de Samsung Galaxy S22 Ultra. De video van het topmodel van Samsung staat dan ook op de vierde plek qua het aantal views. We nemen je mee langs alle voor- en nadelen en bespreken zaken als accuduur, camera’s, bouwkwaliteit, scherm en natuurlijk de software en het updatebeleid.

Lees ook: Samsung Galaxy S22 Ultra review: een loepzuivere Note

5. Kom alles te weten over ViaPlay

Afgelopen jaar startte de nieuwe (streaming)dienst ViaPlay in Nederland. ViaPlay wordt vooral genoemd in dezelfde zin met Formule 1. Er is echter meer live sport te vinden bij de dienst, maar ook vind je er (exclusieve) series, films en documentaires. We sluiten deze top vijf af met een video waarin we alles uitleggen over de dienst.

Lees ook: Review-update ViaPlay: abonnement verlengen of niet?

Andere aanpak in 2023

Misschien heb je het al gemerkt, maar de laatste maanden publiceren we minder video’s dan voorheen op ons YouTube-kanaal. We hebben daarvoor gekozen, omdat we juist meer videocontent op social mediakanalen tonen. Daar vind je dan ook vaker onze eerste indrukken, unboxings van de nieuwste gadgets en smartphones en handige tips!

Dat betekent zeker niet dat we aankomend jaar niks meer gaan doen op YouTube. We hebben er namelijk voor gekozen om aan de slag te gaan met meerdere ‘grotere producties’ per kwartaal. Dat kost heel wat meer werk, waarbij we op specifieke locaties filmen en waarbij de scripts groter zijn.

Abonneer je dus zeker op het YouTube-kanaal, maar houd ook Instagram, Facebook en Twitter extra goed in de gaten! Namens het hele (video)team van Android Planet bedankt voor het kijken en tot in 2023!