Video: de beste budgettelefoons van 2021 volgens Android Planet

December is aangebroken en voordat je het weet, is 2021 alweer voorbij. Tijd dus om terug te blikken op de beste smartphones die dit jaar zijn uitgebracht. We beginnen met de budgettelefoons!

De beste budgetsmartphones van 2021 besproken

Het jaar loopt op zijn einde en zoals je van Android Planet gewend bent, gaan we kijken naar de beste smartphones in verschillende prijsklassen. Ieder jaar verschijnen honderden Android-telefoons, elk met hun eigen plus- en minpunten en unieke features. Toch zijn er vijf smartphones die met kop en schouders boven de rest uitsteken.

In onze nieuwste video (zie hieronder en bovenaan dit artikel) kijken we – in willekeurige volgorde – naar de beste goedkope smartphones van dit moment. Hierbij gaan we uit van een maximale prijs van 250 euro (of ietsjes meer). We vertellen waarom de telefoons een goede koop zijn, maar bespreken ook de minpunten. Zo weet je precies waar je op moet letten als je op zoek bent naar een betaalbaar Android-toestel.

Poco X3 Pro

Als je de beste specificaties wil voor weinig geld, dan moet je bij de Poco X3 Pro zijn. De smartphone heeft een supersnelle Snapdragon 860-processor, en die doet helemaal niet onder voor toestellen die drie of vier keer duurder zijn. Elke app en game draait vloeiend en daarnaast heb je veel opslag. Meer lees je in de uitgebreide Poco X3 Pro review.

Samsung Galaxy A22

Samsung bracht dit jaar weer een heleboel betaalbare toestellen uit, en één van de beste is de Galaxy A22. Dit is de opvolger van de A21s van vorig jaar – en die was eigenlijk helemaal niet zo goed – maar de A22 is dat juist wel. De telefoon is vooral erg compleet en krijgt lang updates, zoals je kan lezen in de Samsung Galaxy A22 review.

Motorola Moto G60s

De Motorola Moto G60s onderscheidt zich heel duidelijk door twee dingen: het scherm en de oplaadsnelheid. Het scherm heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz en daardoor wordt alles lekker vloeiend weergegeven. Misschien nog wel belangrijker is dat de Moto G60s supersnel oplaadt. Het toestel heeft namelijk een 50 Watt-oplader(!) en dat zien we in deze prijsklasse bijna nooit. Onze review volgt binnenkort!

Xiaomi Redmi 10

De Redmi 10 van Xiaomi is ook een goede budgetsmartphone en met een prijs van 169 euro ook erg goedkoop. Zoals we ook in de Xiaomi Redmi 10 review schreven, is de telefoon niet superspannend en vooral heel degelijk, maar hij scoort ook nergens een onvoldoende. Daardoor is ‘ie stiekem een dikke aanrader.

Oppo A54 5G

Tot slot willen we de Oppo A54 5G noemen. Dit toestel van Chinese komaf heeft vooral een erg goede batterijduur, maar ook andere fijne features. Denk bijvoorbeeld aan een viervoudige camera met een prima hoofdcamera en groothoeklens. We vertellen je alles over de Oppo A54 in de review.

