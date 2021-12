Video: de beste high-end smartphones van 2021 (vanaf 500 euro)

Nadat we de beste budget- en midrangetoestellen onder loep namen, is het nu tijd voor de beste high-end smartphones van 2021. Oftewel: de snelste, mooiste en duurste Android-telefoons van dit moment. Dit zijn onze favorieten.

Video: de beste high-end telefoons van 2021

Het jaar loopt op zijn einde en zoals je van Android Planet gewend bent, kijken we naar de beste smartphones in verschillende prijsklassen. Ieder jaar verschijnen honderden Android-telefoons, elk met hun eigen plus- en minpunten en unieke features. Toch zijn er vijf smartphones die met kop en schouders boven de rest uitsteken.

We keken al naar de beste budgettelefoons en midrange smartphones, maar nu is het tijd voor de high-end modellen. De snelste (maar ook duurste) toestellen van dit moment bieden het beste van het beste en verschenen in 2021 weer in groten getale. Check de vijf aanraders van Android Planet hieronder.

Samsung Galaxy S21

We beginnen met de Samsung Galaxy S21, die al heel vroeg dit jaar verscheen. Het toestel introduceert kleinere verbeteringen ten opzichte van de S20, maar die pakken wel allemaal goed uit. De Galaxy S21 is vooral heel compleet: hij is erg snel, heeft goede camera’s, een uniek design en prima software.

→ Lees de Samsung Galaxy S21 review

OnePlus 9 Pro

Ook de OnePlus 9 Pro mag niet in dit lijstje ontbreken. De smartphone blinkt vooral uit door zijn snelheid, want hij is echt heel rap. Dat komt enerzijds door de krachtige hardware, maar ook door het vloeiende 120Hz-scherm – dat er bovendien heel mooi uitziet. Ook de software is erg vloeiend en fijn om mee te werken.

→ Lees de OnePlus 9 Pro review

Samsung Galaxy S21 Ultra

Je zult wel denken: alweer een Samsung. Maar de Galaxy S21 Ultra is echt een ander beestje dan de normale S21. Hij is bijvoorbeeld een stuk groter, heeft een mooier scherm én een behuizing van glas, in plaats van plastic. Daardoor voelt ‘ie simpelweg luxer en duurder aan.

→ Lees de Samsung Galaxy S21 Ultra review

Google Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro is een beetje vreemde eend in de bijt, maar hij hoort wel tot de beste high-end smartphones van 2021. Het is wat ons betreft de beste Google-telefoon die tot nu toe is gemaakt, en in alles echt een vlaggenschip. Je kan dus echt het beste van het beste verwachten.

→ Lees de Google Pixel 6 Pro review

Oppo Find X3 Pro

De Oppo Find X3 Pro is misschien iets minder bekend, maar wel een hele fijne smartphone. Hij is duur, maar je krijgt er een boel voor terug – zoals razendsnelle hardware, een heel mooi scherm en prima camera’s. Het is wel een beetje jammer dat het inzoomen met de Find X3 Pro niet voor mooie foto’s zorgt.

→ Lees de Oppo Find X3 Pro review

