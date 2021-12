Video: de beste midrange-smartphones van 2021 (maximaal 500 euro)

We bespraken al de beste budgetsmartphones van dit moment met je, maar wat zijn nou de beste opties als je maximaal 500 euro te besteden hebt? We bespreken vijf goede smartphones met je, dus check vooral deze video!

De 5 beste mirange-smartphones van 2021

Het jaar loopt op zijn einde en zoals je van Android Planet gewend bent, gaan we kijken naar de beste smartphones in verschillende prijsklassen. Ieder jaar verschijnen honderden Android-telefoons, elk met hun eigen plus- en minpunten en unieke features. Toch zijn er vijf smartphones die met kop en schouders boven de rest uitsteken.

Zoek je een snelle smartphone die niet de absolute hoofdprijs (maximaal 500 euro) kost, maar wel jaren meegaat? Dan is een midrange-toestel het overwegen waard. In de nieuwste video van Android Planet kijken we naar de beste middenklassers van 2021. We bespreken de belangrijkste features, maar natuurlijk ook de minpunten. Check de video hieronder (of bovenaan dit artikel).

OnePlus Nord 2

OnePlus had vorig jaar met de OnePlus Nord een ware hit te pakken, en de Nord 2 bouwt hierop voort. Vooral knap is dat de OnePlus Nord 2 maar 400 euro kost en eigenlijk geen noemenswaardige minpunten heeft. Het toestel presteert op ieder onderdeel erg goed en is dus heel compleet.

→ Lees de OnePlus Nord 2 review

Samsung Galaxy A52(s)

De Samsung Galaxy A52s is één van de populairste Android-telefoons van dit moment, en dat is niet voor niets. De smartphone is krachtig, heeft een mooi scherm, capabele camera’s en prima accuduur. Combineer dat met een niet al te hoog prijskaartje en je hebt een prima deal te pakken.

→ Lees de Samsung Galaxy A52s review (of die van de normale A52)

Poco F3

De Poco F3 is de smartphones met de beste prijs-kwaliteitverhouding uit dit lijstje. Voor rond de 300 euro krijg je bijna een vlaggenschip, met hele snelle hardware, 5G-ondersteuning en andere handige functies zoals supersnel opladen. Als je heel erg van fotograferen houdt, dan is de Poco F3 echter een minder goede keuze.

→ Lees de Poco F3 review

Xiaomi 11T

Xiaomi brengt ieder jaar een boel smartphones uit en hoewel die vaak veel op elkaar lijken, valt onze keuze op de Xiaomi 11T. Dat komt door twee dingen. Allereerst is de accu heel groot, maar hij laadt ook razendsnel op. Je hebt maar ongeveer een halfuurtje nodig om van 0 naar 100 procent te gaan en dat is heel fijn.

→ Lees de Xiaomi 11T review

Motorola Moto G100

Tot slot rekenen we de Motorola Moto G100 tot de beste midrange-smartphones van 2021. Het toestel is door de Snapdragon 870-processor erg krachtig en wij vinden ‘m ook erg mooi vormgegeven. Daardoor ziet er redelijk uniek en luxe uit. Ook het scherm is een pluspunt, want dit heeft een beeldverhouding van 21 bij 9.

→ Lees de Motorola Moto G100 review

