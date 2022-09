Video: aan de slag met de Chromecast met Google TV (HD)

De nieuwe Chromecast is goedkoper, maar kan (bijna) net zo veel als zijn duurdere broer. In deze video laten we het streamingapparaatje aan je zien.

Kijk de Chromecast met Google TV (HD)-video

Google onthulde onlangs een gloednieuwe Chromecast. Het gaat om de Chromecast met Google TV (HD), die door zijn adviesprijs van 39,99 euro drie tientjes goedkoper is dan de ‘originele’ Chromecast met Google TV. Het streamingapparaatje is voornamelijk bedoeld voor gebruikers met oudere televisies.

Het belangrijkste verschil met de Chromecast met Google TV (uit 2020) is dat de nieuwe Chromecast in full-hd films en series kan streamen. Bij de oudere Chromecast kun je ook genieten van 4K-kwaliteit en is het beeld dus mooier en scherper. Maar, verder kan de HD-Chromecast eigenlijk alles wat de 4K-variant ook kan.

In de video hierboven laten we zien hoe de Chromecast HD werkt, welke verbeteringen zijn doorgevoerd en of (en wanneer) je de streamingdongle van Google in huis moet halen. Lees ook onze vergelijking tussen de Chromecast met Google TV (4K) en Chromecast, voor als je meer wil weten.

