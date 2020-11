Video: aan de slag met de nieuwe Chromecast met Google TV

Met een afstandsbediening, Google TV en 4K-ondersteuning heeft de nieuwe Chromecast veel te bieden. In onze video laten we ‘m aan je zien en bespreken we de vernieuwingen. Kijk je mee?

Check de Chromecast met Google TV-video

Tijdens een groots Google-event werden allerlei nieuwe apparaten aangekondigd, maar op de nieuwe Chromecast zaten we stiekem vooral te wachten. Met de ‘Chromecast met Google TV‘ kun je nog steeds films, tv-series, en YouTube-video’s vanaf je smartphone naar je televisie streamen, maar Google heeft ‘m ook een stuk uitgebreider gemaakt.

De Chromecast draait bijvoorbeeld op Google TV en heeft daarmee een volledige interface met apps. Met de afstandsbediening bedien je het apparaatje en praat je bijvoorbeeld tegen de Google Assistent.

In de video hierboven zie je het apparaatje in actie en bespreken we wat je allemaal met Google TV kan. Helaas zijn er wel wat beperkingen omdat de hdmi-dongle (nog) niet in Nederland beschikbaar is. Welke dat zijn bespreken we in de video, zodat je hier rekening mee kan houden als je van plan bent de Chromecast met Google TV in huis te halen.

Review van de Chromecast met Google TV

Wil je na het kijken van de video meer weten over de nieuwe Chromecast? Check dan ook de geschreven review van de Chromecast met Google TV, waarin we de plus- en minpunten uitgebreider bespreken. Ook lees je daar hoe je het apparaatje alsnog in Nederland kunt kopen.

Al met al zijn we positief over de Chromecast met Google TV. Hij kan alles wat de vorige Chromecasts ook kon en hoewel hij iets duurder is, krijg je wel veel meer functies. Voor de prijs van een Chromecast Ultra heb je nu een afstandsbediening, volledige interface met apps en de voordelen van Google TV. Ook is het natuurlijk fijn dat het apparaatje overweg kan met 4K.

Met de vorige Chromecast maakte je je ‘domme’ televisie al slim, en de nieuwe doet daar nog een scherpje bovenop. Het is wel jammer dat de échte slimmigheden van Google TV nog niet werken en de Google Assistent het soms laat afweten. Daarom hopen we des te meer dat de Chromecast met Google TV snel ook in Nederland verschijnt.

→ Lees de volledige Chromecast met Google TV review