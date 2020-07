Steeds meer Android-smartphones ondersteunen draadloos opladen, maar misschien weet je niet precies wat dit is, hoe het werkt en of jouw toestel het heeft. In deze video praten we je in een paar minuten bij over draadloos opladen.

Video: draadloos opladen met je Android-telefoon

Hoewel draadloos opladen zeker niet nieuw is, zien we het wel steeds vaker op Android-smartphones. De meeste high-end smartphones beschikken over deze feature en ook zien we langzaam iets goedkopere toestellen die zonder kabeltje kunnen opladen.

Draadloos opladen werkt op Android-smartphones vrijwel altijd met de Qi-standaard, wat betekent dat je – als je een toestel hebt die draadloos opladen ondersteunt – bijna elke draadloze oplader kan gebruiken. Toch verschilt de snelheid van draadloos opladen behoorlijk tussen toestellen, en bij sommige laders gaat het bovendien een stuk vlotter dan bij andere.

In onze nieuwste uitlegvideo vertellen we je alles over draadloos opladen op Android. Wil je meer weten? Check dan het uitgebreide uitlegartikel over draadloos opladen, waarin we zes belangrijke vragen beantwoorden.

