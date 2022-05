Video: Gmail-veegbewegingen, zo handig zijn ze!

Het is weer tijd voor de video van de week! In de nieuwste tipvideo van Android Planet vertellen we je alles over Gmail-veegbewegingen, die enorm handig zijn.

Gmail-veegbewegingen: dit kun je ermee

Gmail wordt dagelijks door honderden miljoenen mensen gebruikt voor het lezen en versturen van e-mails, en kent allerlei handige functies. Eén daarvan zijn de veegbewegingen en wat je daarmee kan, vertelt Android Planet-redacteur Colin in deze tipvideo.

Met een simpele swipe naar links of rechts kun je een mailtje archiveren, het bericht markeren als (on)gelezen, verplaatsen naar een andere map of helemaal verwijderen. Je kan er ook voor kiezen dat je een veegbeweging juist ‘uitschakelt’, zodat je niet per ongeluk een mailtje weggooit.

→ Alles nog eens rustig nalezen? Check het tipartikel over de veegbewegingen in Gmail!

Volg Android Planet op YouTube

Naast handige tipvideo’s al bovenstaande, vind je op het YouTube-kanaal van Android Planet natuurlijk ook andere video’s. Zo reviewen we regelmatig de nieuwste smartphones, zoals de Samsung Galaxy A53.

Ook bespreken we allerlei andere onderwerpen, zoals 5G, ViaPlay en HBO Max. Heb jij een idee voor een toffe video? Laat het ons dan weten in onderstaande reacties, of stuur ons even een mailtje via redactie@androidplanet.nl.

