Video van de week: je Google-account (en apparaten) beheren doe je zo

Als je een heleboel apparaten hebt en ook telkens met je Google-account inlogt, ben je misschien het overzicht kwijt van waar dit account allemaal op staat. In de video van de week laten we zien hoe je jouw Google-account beheert.

Video van de week: Google-account beheren

Als je veel apparaten hebt en bijvoorbeeld regelmatig wisselt van smartphone, dan kan het zijn dat je Google-account op allerlei toestellen gekoppeld is. Om te voorkomen dat je het overzicht verliest, heeft Google een handige pagina om je account te beheren. Daar zie je precies alle apparaten die de 28 dagen tot je Google-account hebben gehad.

Hier zie je op welke apparaten je bent ingelogd, vanaf welke locatie en met welke browser. De pagina is ook erg handig om te checken of er geen verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Hoe het precies werkt, vertellen we in onze nieuwste videotip hierboven.

Wekelijks plaatsen we een nieuwe video op YouTube. Soms geven we een tip om meer uit je smartphone te halen, zoals dit keer, maar andere keren voelen we bijvoorbeeld nieuwe Android-producten aan de tand. Zo hebben we onlangs de nieuwe Chromecast met Google TV getest en gingen we aan de slag met de OnePlus Nord N10 5G en OnePlus 8T.

