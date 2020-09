Video: zo gebruik je Google AR-dieren op je Android-smartphone

Een tijger, T-rex, haai of reuzenkever in je huiskamer? Google laat je een heleboel dieren bekijken in augmented reality op je smartphone. We laten zien hoe het werkt.

Video: zo gebruik je Google AR-dieren

Als je via Google naar dieren zoekt, zie je uitgebreide zoekresultaten én een optie om ze te bekijken in 3D. Maar het is ook mogelijk om de dieren door middel van augmented reality in je eigen huiskamer te toveren. Zo zie je een dinosaurus, koningspython, pinguin of vlinder in je eigen omgeving.

Wil je het eens proberen? Pak dan je Android-telefoon erbij, open Google en zoek naar een dier. Volg vervolgens de stappen in onze video om de dieren in je eigen kamer te projecteren. Het werkt simpel en snel, maar is erg leuk om mee te spelen. Het toffe is dat Google telkens nieuwe dieren blijft toevoegen, dus je kan de komende tijd steeds meer beesten in het ‘echt’ bekijken.

Volg Android Planet op YouTube

Iedere week plaatst Android Planet een nieuwe video op YouTube. De ene keer bespreken we nieuwe smartphones, zoals onlangs in de Samsung Galaxy Note 20 Ultra review. Ook duiken we soms de diepte in en staan we bijvoorbeeld stil bij Android-updates, Google Assistent-routines en de komst van het Nederlandse 5G-netwerk.

