Maak je al gebruik van Googles slimme hulpje voor allerlei losse taken? Met behulp van Google Assistent-routines kun je met een commando meerdere taken achter elkaar uitvoeren. Hoe dat precies werkt, vertellen we in deze video.

Video: Google Assistent-routines

De slimme Google Assistent is op tientallen apparaten te gebruiken. Speel een muziekje af, vraag naar de weersverwachting en check files op de route naar je werk. Het hulpje wordt dankzij updates slimmer en slimmer. Onlangs rolde zo’n functie uit, waarmee de Assistent nog handiger wordt. Met de Google Assistent-routines voer je namelijk een schakeling van acties en taken uit via één simpel stemcommando.

Kom je net uit bed, wil je het laatste nieuws horen, je afspraken van die dag en vervolgens ontbijten met een heerlijk muziekje? Dat kan met zo’n ingestelde routine. Ook kun je het bijvoorbeeld gebruiken om lampen aan en uit te zetten, net zoals de thermostaat. Alles nog eens rustig nalezen? Check dan ons artikel over de uitrol van Google Assistent-routines in Nederland.

