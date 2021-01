Video van de week: Google Assistent werkt niet? 4 mogelijke oplossingen

Wil je de Google Assistent activeren, maar lukt het niet? Of geeft het digitale hulpje ineens geen gehoor? Probeer dan deze oplossingen eens om de Google Assistent weer te laten werken!

Video: de Google Assistent werkt niet

Je hebt vast eens de Google Assistent gebruikt, het slimme hulpje dat informatie voor je kan opzoeken, je Nest-apparaten aanstuurt en wekkers voor je instelt. Maar het kan natuurlijk zijn dat de Assistent niet meewerkt of helemaal niet naar je stemcommando’s luistert. Dan is het goed om de tips in onze nieuwste video eens te proberen: grote kans dat de Google Assistent dan gewoon weer goed functioneert.

Zo is het slim om eerst even je Android-apparaat opnieuw op te starten, maar het kan ook zijn dat de Assistent niet werkt omdat je niet de juiste taal hebt ingesteld. In de video vertellen we je precies wat je moet doen en waar je op moet letten. Op zoek naar meer informatie? Check dan ook onze geschreven tip hieronder.

→ Werkt je Google Assistent niet? Zo krijg je de stemhulp weer aan de praat

