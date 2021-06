Video van de week: Google Home vs Apple HomeKit

Dus je hebt besloten om je huis, kantoor of andere ruimte wat slimmer te maken? Vervolgens is het een kwestie van simpelweg kiezen tussen Google Home of HomeKit van fabrikant Apple. Alle verschillen, overeenkomsten en waar je nog meer op moet letten bekijk je nu in onze nieuwste video.

Google Home vs Apple HomeKit-video

Slimme lampen, thermostaat, televisie, gordijnen, camera’s of bijvoorbeeld sloten. Apparatuur wordt steeds slimmer en slimmer, is te bedienen via een stemcommando en een digitale butler. Voor Android is dat natuurlijk de Google Assistent in combinatie met het Google Home-platform. Bij concurrent Apple is de digitale assistent Siri en werk je met HomeKit.

In onze nieuwste video leggen we stap voor stap uit hoe jij de beste keuze maakt tussen deze twee systemen. We vertellen je uiteraard alles over de overeenkomsten, maar ook verschillen van Google Home en Apple HomeKit, want die zijn er zeker.

Wat kun je er precies mee en hoe stel je het in, hoe bedien je al die slimme apparatuur dan precies en hoe zit het met ondersteuning? Google Home werkt op dit moment met zo’n 30.000 producten, waar dat er bij Apple slechts honderden zijn. Natuurlijk heeft de keuze tussen de platformen ook te maken met wat voor smartphone, tablet of computer je nu werkt.

Tot slot nemen we ook een kijkje in de toekomst, want dankzij Project Matter gaan verschillende systemen met elkaar samenwerken. Onder andere Google, Apple, maar bijvoorbeeld ook Amazon en Philips werken namelijk aan een universele standaard. Daardoor kunnen in de toekomst allerlei soorten slimme apparatuur gewoon met elkaar communiceren en bedien je je Nest-speaker gewoon vanaf je iPhone.

