Video van de week: eten bestellen via Google Maps

Druk met school, werk of de kinderen? Geen tijd om vanavond te koken of gewoon lekkere trek? Via Google Maps is eten bestellen heel erg makkelijk. In onze video van de week vertelt Wouter je dan ook hoe je dat doet.

Video: eten bestellen via Google Maps

Google Maps is heel handig om te navigeren, de weg te vinden of bijvoorbeeld een handige locatie. Denk aan een supermarkt, pretpark, zwembad of clubhuis. Maps biedt echter nog tig andere mogelijkheden en ook eten bestellen werkt heel handig.

Je kunt namelijk checken welke restaurants, toko’s, eethuizen of cafetaria’s in jouw omgeving mogelijkheden bieden om eten af te halen of juist te laten bezorgen. Die optie werkt hetzelfde als andere handige snelkoppelingen, naar bijvoorbeeld hotels of benzinestations.

In onze video van deze week legt Wouter aan je uit hoe dat precies werkt. Ook vertelt ‘ie je alles over filters, menukaarten die je soms kunt inkijken en meer. Heb jij al trek?

Elke week een nieuwe video op YouTube

Elke week vind je een gloednieuwe video op het YouTube-kanaal van Android Planet. Daar vind je handige tips zoals deze, maar natuurlijk ook reviews van de nieuwste smartphones of andere apparatuur. Lees je liever, check dan onze gratis Android Planet-app. Volg ons ook op Instagram en Facebook.



Zet trouwens ook even het belletje aan, want zo krijg je direct een notificatie als er weer een nieuwe video online staat. Mail ons even via redactie@androidplanet.nl als je een leuk idee hebt op videogebied of laat het even weten in de reacties onder dit artikel.

