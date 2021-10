Video: Google Maps traag? Met deze oplossingen ben je weer snel onderweg

Navigeer je regelmatig met Google Maps, maar is de app traag op jouw toestel? In de video van deze week geven we enkele oplossingen om je weer snel op weg te helpen.

Video: Google Maps traag? Dit kun je eraan doen

Navigeren naar het werk, een dagje weg of vakantie: Google Maps wordt wereldwijd door honderden miljoenen mensen gebruikt als navigatie-app. Toch kan het natuurlijk voorkomen dat ‘ie niet helemaal vlekkeloos werkt. Herken jij de problemen dat Maps na verloop van tijd traag wordt en langzamer aanvoelt?

Gelukkig zijn er meerdere manieren om te proberen om dat op te lossen. In onderstaande video neemt Wouter je daarom mee langs verschillende oplossingen. Alles nog eens rustig nalezen, check dan: Google Maps traag op je Android-telefoon? Deze 3 dingen kun je proberen.

Meer over Google Maps

Op Android Planet publiceren we regelmatig over Google Maps. Vaak gaat het dan om nieuwe functies of tipjes voor de navigatie-software. Zo verscheen er in mei van dit jaar nog een grote update en hebben we eerder ook Google Maps-alternatieven besproken.

Het is ook makkelijk om eten te laten bezorgen via Maps. Weet je trouwens ook al hoe je de snelheidsmeter inschakelt? Zo voorkom je dat je te hard rijdt en dus een boete krijgt.

Google Maps Google LLC

