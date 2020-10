De opvolger van de Google Home klinkt beter, is net zo slim én flink goedkoper. Wij hebben de Google Nest Audio flink getest en in deze video praten we je bij over onze bevindingen.

Video: Google Nest Audio review

Het heeft eventjes geduurd, maar de ontzettend populaire Google Home-speaker uit 2016 heeft een opvolger gekregen. Wij hebben de Nest Audio inmiddels een paar weken getest en in onderstaande videoreview praten we je bij over onze bevindingen.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de Google Nest Audio is op alle vlakken verbeterd. Ten eerste is de geluidskwaliteit er flink op vooruit gegaan. De opvolger van de Google Home kan niet alleen veel harder, ook de bas is krachtiger geworden. Dat is met name fijn voor mensen die veel naar house, hiphop en andere genres met veel bas luisteren.

Daarbij is de Nest Audio flink goedkoper dan zijn voorganger. De Google Home kostte bij uitkomst 149 euro, maar de nieuwe Google-speaker haal je voor 99 euro al in huis. Verder is de Nest Audio natuurlijk uitgerust met de Google Assistent, al is dat anno 2020 absoluut niet uniek. Wel is Googles stemhulpje de afgelopen jaren flink verbeterd waardoor je minder langs elkaar heen praat.

Nest Audio kopen?

Wil je meer weten over de nieuwe Google-speaker? Lees dan ook onze geschreven review van de Google Nest Audio. Hierin staan we uitgebreid stil bij alle plus- en minpunten van de speaker. Wil je de Google Nest Audio kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker om de meest actuele prijzen met elkaar te vergelijken.

