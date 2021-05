In onze video van de week bespreken we de Google Nest Hub 2, het nieuwe slimme scherm dat je nu in Nederland kan kopen. Wat is er verbeterd en moet je ‘m in huis halen?

Google Nest Hub 2 videoreview

Google brengt niet vaak nieuwe producten uit in Nederland en als dit wel gebeurt, dan zijn we extra benieuwd. Zo ook naar de nieuwe (tweede generatie) Google Nest Hub, die je sinds deze week in Nederland kan kopen voor 100 euro. Het apparaat kun je het beste omschrijven als een slim scherm en werkt volledig samen met de Google Assistent.

Je zet het apparaat op een vaste plek in huis neer en kan het dan voor allerlei doeleinden gebruiken. Plaats de Nest Hub bijvoorbeeld in je keuken en je kan het scherm checken om recepten op te kijken, timers te zetten en ondertussen naar muziek te luisteren. Of stel vragen aan de Google Assistent, de digitale butler die je met bijna alles kan helpen.

Helemaal nieuw is dat de Google Nest Hub 2 je helpt om beter te slapen. Hiervoor gebruikt de gadget radartechnologie, waardoor hij bijhoudt hoe je slaap, of je bijvoorbeeld veel beweegt, snurkt, hoest of vaak wakker bent. Op basis van deze informatie krijg je adviezen om je nachtrust te verbeteren. Dit is erg handig en werkt goed.

In de video review praten we je in een minuut of vijf helemaal bij over de nieuwe Google Nest Hub. Op zoek naar meer? In de geschreven Google Nest Hub 2 review gaan we dieper in op de plus- en minpunten van het apparaat.

De Nest Hub is een fijne toevoeging aan het slimme huishouden als je meer wil dan alleen muziek luisteren. Het ligt er natuurlijk aan in wat voor ruimte je ‘m gebruikt, maar de Nest Hub 2 is op verschillende gebieden flink verbeterd én goedkoper.

Je kunt (als je dat wil natuurlijk) je slaap meten, wat erg fijn werkt. Houd er dan wel rekening mee dat je die slaapinformatie vanaf 2022 niet meer gratis kunt inzien. Bedienen via veeggebaren is ook fijn, maar daar zien we graag nog wel wat updates voor verschijnen. Desondanks is de nieuwe Google Nest Hub een fijn apparaat met genoeg verbeteringen om een upgrade te rechtvaardigen.

