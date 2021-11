Videoreview Google Pixel 6 Pro: 3 plus- en minpunten besproken

Zoals je van Android Planet gewend bent, uploaden we elke week een gloednieuwe video. Deze week vertelt redacteur Colin je alles over het nieuwste vlaggenschip van Google. Benieuwd? Bekijk dan nu de Google Pixel 6 Pro videoreview.

Google Pixel 6 Pro videoreview

De Google Pixel 6 Pro is hét toestel van Google voor 2021, maar er is natuurlijk ook de kleinere en goedkopere Google Pixel 6. In onze nieuwste videoreview vertellen we je alles over de Pro. Aan de hand van drie pluspunten van het toestel, maar ook drie mindere punten, nemen we je mee langs alle aspecten van de smartphone.

Zo gaan we natuurlijk in op de compleet vernieuwde camera’s en interne hardware van de telefoon. Ook nemen we je onder andere mee langs het design, de Android 12-ervaring en het opladen (wat best een gedoe is). Genoeg redenen om te kijken dus!

Google Pixel 6 Pro review: de geschreven versie

Meer weten? Onze geschreven Google Pixel 6 Pro review staat ook online. Daarin bespreken we alle onderdelen van het nieuwe toestel. Zo gaan we dieper in op het scherm, de accuduur en check je daar allerlei foto’s gemaakt met de Pixel 6 Pro. De conclusie van onze review lees je hieronder.

Al met al is de Pixel 6 Pro de beste smartphone die Google tot nu toe heeft gemaakt. Het is een uniek toestel qua software, mogelijkheden en ook in het straatbeeld zul je ‘m niet vaak zien. De hard- en software zijn perfect op elkaar afgestemd en dat blijkt opnieuw een heerlijke match. Natuurlijk zijn er ook de nodige minpunten, want de smartphone is zeker niet perfect. Heb jij de mogelijkheden en interesse om ‘m te kopen, dan zeggen wij: zeker doen. Daarbij krijg je jarenlange ondersteuning en ook dat zorgt ervoor dat je de ‘irritante’ manier van aanschaffen al snel doet vergeten.

