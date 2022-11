Zien: Google Pixel 7 Pro staat op het punt te breken in ‘stresstest’

Onlangs is de Google Pixel 7-serie uitgebracht en de smartphones gaan als warme broodjes over de toonbank. Om te zien hoe sterk de Pixel 7 Pro is, doorgaat hij een heuse ‘marteltest’ en het resultaat zie je hier.

Google Pixel 7 Pro krast en buigt in YouTube-video

Bij iedere smartphone-lancering volgt een golf van reviews en unboxings, maar er is één test waarbij een smartphone écht aan de tand gevoeld wordt, namelijk de stresstest van YouTuber JerryRigEverything.

In zijn meest recente test is het de beurt aan de Pixel 7 Pro. De nieuwste high end-smartphone van Google wordt blootgesteld aan gekras, vlammen en zelfs een buigtest. Overleeft het – vooral positief beoordeelde – vlaggenschip deze fysieke test?

Krassen, krassen, krassen

Na een snelle unboxing begint de YouTuber met het testen van de krasbestendigheid van de Pixel 7 Pro. Zoals altijd test hij dit eerst op het scherm, dat een gemiddelde krasbestendigheid heeft. Daarna neemt hij een kijkje naar de glanzende metalen randen van de 7 Pro. Hoe goed kunnen deze tegen krassen?

Al voordat de YouTuber zich aan de metalen behuizing waagt, zit deze al onder kleine krasjes. De coating beschadigt namelijk gemakkelijk door alledaagse voorwerpen als een sleutel of muntstuk. Dan is er ook nog de grote metalen camerastrook, die van zichzelf al (te)veel glimt, maar ook snel krast. Het frame is volledig gemaakt van metaal, met als uitzondering de 5G-antennes rondom de smartphone.

Vlam- en buigtest

Met het krassen achter de rug is het tijd om de vuurbestendigheid van het scherm te bekijken. De YouTuber houdt bijna 20 seconden lang een vlam van een aansteker tegen het scherm, totdat er een zwarte vlek ontstaat. Deze pixels herstellen zich niet vanzelf, maar het touchscreen blijft gewoon werken.

Als laatste is het tijd voor de beruchte buigtest. Hier hebben we al vele smartphones het loodje zien leggen. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 10 Pro die als een knakworst doormidden brak. Bij de Pixel 7 Pro is dat ook bijna het geval of niet…

Wanneer JerryRigEverything kracht zet op de achterkant van het toestel, buigt het toestel zorgwekkend ver door. Er ontstaan openingen tussen het scherm, de behuizing en de antennes, maar de smartphone breekt niet. Dat is knap, maar wel iets te spannend als het aan ons ligt.

