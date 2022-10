Video: 7 weetjes over de gloednieuwe Google Pixel 7 en 7 Pro

Google heeft voor het eerst zijn Pixel-smartphones officieel in Nederland uitgebracht. In deze video lopen we de zeven leukste weetjes over de telefoons met je langs.

Google Pixel 7 en 7 Pro in Nederland

De komst van de Pixel-smartphones naar Nederland is een big deal en we zijn al flink met de toestellen in de weer. De smartphones hebben een nieuwe (en snellere) chip, betere camera’s en komen standaard met Android 13, de allernieuwste software van Google.

De Google Pixel 7 heeft het laagste prijskaartje. Deze telefoon kost namelijk 649 euro. Zijn grote broer – de Pixel 7 Pro – heeft een adviesprijs van 899 euro. Het ontwerp op beide toestellen is herkenbaar van de Google Pixel 6-serie, maar bij de nieuwe smartphones verfijnd.

Camera’s en schermen

Een groot verschil tussen de toestellen zit in de camera’s. Waar de Pixel 7 in totaal drie lenzen aan boord heeft, krijgt de Pixel 7 Pro er vier. Naast de selfiecamera, groothoeklens en hoofdcamera, heeft het Pro-model ook een telelens aan boord. Daarmee kom je tot 5x dichterbij het onderwerp van je foto’s en video’s.

Ook de schermgrootte verschilt per model. Het paneel van de Google Pixel 7 heeft een grootte van 6,3 inch. De 7 Pro doet daar een stapje bovenop met een scherm van 6,7 inch. Ook heeft de Pro een hogere resolutie, verversingssnelheid en afgeronde schermranden.

Hardware en behuizing

Naast de nieuwe Tensor G2-chip, zijn beide toestellen beschikbaar met 128 of 256GB aan opslagruimte. Bij de Google Pixel 7 Pro gaat dit gepaard met 12GB aan werkgeheugen. Bij de Pixel 7 moet je het met 8GB doen.

Beide toestellen ondersteunen 5G en je maakt gemakkelijk gebruik van esim. Verder is de behuizing stof- en waterdicht en zijn er goed klinkende stereospeakers aan boord. Je ontgrendelt de Pixel-smartphones met gezichtsherkenning of de ingebouwde vingerafdrukscanner onder het scherm.

Schone Android 13-versie

De Pixel 7-serie is de eerste lijn smartphones die met Android 13 uit de doos komt. Google geeft hun eigen smartphones altijd voorrang op de nieuwste software en legt hier geen schil overheen. Dat betekent dat je een ‘schone’ Android-ervaring krijgt zoals het bedoeld is.

De fabrikant biedt Pixel 7 (Pro)-gebruikers minstens vijf jaar aan beveiligingsupdates. Daarmee worden je smartphone en je privacy digitaal beschermd. Daarnaast krijg je nog drie grote Android-updates, naar Android 14, 15 en 16.

