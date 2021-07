Video: GPS-problemen met je Android-smartphone oplossen

Werkt het GPS-signaal van je Android-telefoon niet goed, bijvoorbeeld omdat Google Maps slecht functioneert? In de video van de week geven we een aantal handige oplossingen.

Video: GPS-problemen oplossen

Werkt Google Maps niet of doet de stappenteller van je telefoon raar? Dan is er misschien iets aan de hand met het GPS-signaal van je Android-toestel. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan proberen om het GPS-signaal weer goed te laten werken. Soms helpt het simpelweg om eventjes je smartphone aan en uit te zetten, maar het kan ook zijn dat je iets meer moeite moet doen.

In de video hierboven vertelt Android Planet-redacteur Michel alles wat je moet weten en legt hij de verschillende oplossingen uit. Als het goed is, verhelp je hiermee de GPS-problemen op je Android-telefoon. In de video wordt de app ‘GPS Status & Toolbar’ besproken. Als je deze nodig hebt, kun je ‘m via de knop hieronder downloaden en installeren.

→ Meer weten? Lees dan de geschreven tip over GPS-problemen op Android

GPS Status & Toolbox MobiWIA Kft. 8,6 (156.078 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

