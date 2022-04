Video: is HBO Max wel of geen aanrader?

HBO Max is de nieuwste toevoeging aan het Nederlandse streaminglandschap. Misschien twijfel je nog of je een abonnement moet nemen, dus daarom praten we je in deze video helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk de HBO Max-video

Als je dacht dat er in Nederland al genoeg streamingdiensten waren, kwam daar begin maart HBO Max bij. Het platform biedt echte kwaliteitsseries die je voorheen niet of moeilijk (alleen bij Ziggo) in Nederland kon kijken. Nu is er een losse dienst waarin het complete aanbod wordt verzameld en aangeboden voor een vaste maandprijs.

We kunnen ons echter voorstellen dat je nog niet goed weet of je wel of niet een abonnement op HBO Max moet nemen, zeker als je al een paar andere streamingdiensten gebruikt. Daarom kijken we in deze video naar het aanbod, de Android-app en welke mogelijkheden HBO Max verder biedt. Ook bespreken we natuurlijk de kosten.

Voor HBO Max betaal je 5,99 euro per maand, maar dan krijg je wel het Basic-abonnement met verschillende beperkingen. Voor meer opties moet je bij het Standaard-abonnement zijn, waarvoor je maandelijks 7,99 euro betaalt. Wat de verschillen precies zijn, vertellen we in de video hierboven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max review en kijktips

Uiteraard heeft de Android Planet-redactie HBO Max uitgebreid voor je getest. Hieronder lees je de conclusie van onze originele HBO Max review. We kijken ook na hoe de dienst is bevallen na een maand gebruik.

Kijk je puur naar de series en films van HBO Max, dan is er weinig te klagen. Er is zoveel moois te kijken en in de toekomst komt daar alleen maar meer bij. Waarschijnlijk niet met enorme hoeveelheden tegelijk, maar in dit geval is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

Het is alleen jammer dat de dienst op technisch vlak wat steekjes laat vallen. Series sneller afspelen en matige of zelfs missende Nederlandse ondertiteling is niet wat deze kwaliteit verdient. Al zullen de meeste gebruikers daar weinig om geven.

Abonneer je op het Android Planet-kanaal

Heb jij nou een tof idee voor een video, mail ons dan even via redactie@androidplanet.nl! We uploaden op het Android Planet YouTube-kanaal elke week een nieuwe video. Zo kun je daar terecht voor handige tips, reviewvideo’s, vergelijkingen en nog veel meer. Vergeet trouwens niet het belletje aan te zetten, zo krijg je automatisch een melding als er een nieuw filmpje online staat!