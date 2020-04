In deze videoreview van de Huawei Mate Xs check je onze uitgebreide ervaringen met het opvouwbare toestel. We gaan uitgebreid in op de software van het toestel, die een grote reden is om de Mate Xs links te laten liggen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Check de Huawei Mate Xs videoreview

De Mate Xs is een vreemde eend in de bijt, want door zijn vorm is het toestel heel anders dan nagenoeg elke andere smartphone. Het is de opvolger van de Mate X die vorig jaar werd gepresenteerd. De Huawei Mate Xs heeft een verbeterd scharnier, vernieuwde hardware en ook het scherm is een stuk steviger geworden. Tot slot is ook de prijs een stuk gestegen: de smartphone kost 2499 euro.

Het scherm bevindt zich geheel aan de buitenkant en dat is dus heel anders dan bij de Samsung Galaxy Fold. Daardoor is het scherm aan de voorkant, in gesloten stand, 6,6 inch groot en goed te gebruiken. Uitgevouwen gebruik je een scherm van 8 inch, wat fijn is voor het overzicht.

Het grootste minpunt, afgezien van de hoge prijs, is de afwezigheid van Google-apps. Zo kun je standaard geen gebruikmaken van apps als Gmail, Google Maps of YouTube. Daarnaast werken veel andere apps niet, omdat ook de Google Play Services niet aanwezig zijn. Zo kun je geen Netflix kijken en apps als Ziggo Go of Marktplaats vergeten. Al met al is dit zeker geen toestel voor iedereen.

Meer van deze video’s zien? Abonneer je dan ook even op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je al onze video’s direct kunt bekijken. Naast toffe reviewvideo’s verschijnen daar ook regelmatig video’s met tips en koopadvies over Android-smartphones.

Lees ook de uitgebreide review

Al onze ervaringen checken met de Mate Xs? Lees dan ook de geschreven Huawei Mate Xs review. Daarin gaan we nog dieper in op de prestaties en onze ervaringen met de software. Uiteraard lees je ook alles over de accuduur, snellaadfunctie en camera’s van het toestel.

De Mate Xs is een prachtig apparaat, dat dus vooral opvalt door zijn design. Het geheel voelt wat plastic-achtig aan, maar dat is logisch door het opvouwbare display. Dat scherm ziet er prachtig uit, werkt goed in zowel gesloten als open stand en de grootte van het buitenste scherm is erg fijn als het toestel dichtgevouwen is.

Qua hardware heb je niks te klagen, de veelzijdige camera set-up is in veel situaties prima, de accuduur is goed en het opladen gaat razendsnel. Het toestel zal echter geen hoge verkoopcijfers halen en dat heeft twee duidelijke redenen. De Xs heeft een adviesprijs van 2499 euro; zelfs een stukje hoger dan de prijs van de Mate X van vorig jaar. Wat een nog grotere rol speelt, is de afwezigheid van Google-apps en -diensten. Daardoor is het toestel een stuk minder fijn in gebruik dan veel andere Android-smartphones.

Huawei is bezig met de ontwikkeling van een eigen pakket van diensten, app-winkel en ecosysteem. Op dit moment heeft het bedrijf echter nog een lange weg te gaan en is de software standaard te beperkt voor een fijne ervaring. Je kunt zelf aan de slag met het installeren van apps via allerlei bronnen, maar dat is simpelweg niet voor iedereen weggelegd. Daarom kun je de Huawei Mate Xs vooralsnog beter links laten liggen.

Huawei Mate Xs kopen

Toch interesse in de Huawei Mate Xs? Dit toestel is vanaf 14 april te koop bij verschillende vestigingen van MediaMarkt. Het gaat dan om deze filialen: Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. De losse adviesprijs bedraagt 2499 euro en het toestel is dan ook te koop in combinatie met een abonnement.

Lees meer over Huawei