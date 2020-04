De Huawei P40 Pro had één van de beste smartphones van 2020 kunnen zijn, maar toch kun je de smartphone beter links laten liggen. Hoe zit dat precies? In deze videoreview vertellen we je er alles over!

Kijk de Huawei P40 Pro videoreview

Met de P30 Pro wist Huawei vorig jaar hoge ogen te gooien. De smartphone had uitstekende camera’s, snelle hardware, een goede accuduur en fraai design. De nieuwe Huawei P40 Pro heeft dit allemaal ook, maar is toch lang niet zo aantrekkelijk als zijn voorganger.

Dit komt door twee zaken: het gebrek aan Google-apps en de oplossing die Huawei hiervoor heeft verzonnen. Zonder Google-diensten voelt de P40 Pro als een incomplete smartphone, en Huawei’s eigen AppGallery (de vervanger van de Play Store) is simpelweg nog niet zo goed. Daardoor is het een enorm gedoe om je apps te downloaden, installeren en updaten.

Dat is jammer, want de Huawei P40 Pro is – op de software na – in alles een topsmartphone. In de videoreview hierboven bespreken we de telefoon met je, en laten we zien wat ‘ie allemaal in huis heeft, ook op cameragebied.

