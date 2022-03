Video: deze 10 dingen moet je weten over de Huawei P50 Pro

In deze Huawei P50 Pro video neemt redacteur Colin je mee langs het nieuwe vlaggenschip aan de hand van tien leuke weetjes. Wist jij bijvoorbeeld dat er ook een vouwbare variant van bestaat en het scherm meer dan een miljard kleuren kan weergeven?

Kijken maar: de Huawei P50 Pro-video

Huawei richt zich inmiddels nog maar kleinschalig op smartphones en de reden is inmiddels iedereen wel bekend. Het bedrijf heeft al jaren te maken met een opgelegd handelsverbod met veel Amerikaanse fabrikanten. Zo mag het bedrijf geen gebruik meer maken van Android van Google zoals wij het hier gewend zijn.

De gloednieuwe Huawei P50 Pro draait daarom op een versie van Android zonder Google-diensten en -apps. In onderstaande video vertellen we je alles over dit toestel aan de hand van tien interessante weetjes. Wil je na het kijken nog meer weten? Check dan de geschreven Huawei P50 Pro review.

